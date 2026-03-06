Çin Piyasa İstikrarını Artıracak - Son Dakika
Çin Piyasa İstikrarını Artıracak

06.03.2026 17:25
Çin, 2026-2030 arasında piyasa istikrar mekanizmalarını güçlendirecek yeni düzenlemeler getiriyor.

BEİJİNG, 6 Mart (Xinhua) -- Çin Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonu Başkanı Wu Qing, 15. Beş Yıllık Plan dönemi (2026-2030) boyunca "Çin'e özgü piyasa istikrar mekanizmalarının" iyileştirileceğini söyledi.

Wu, cuma günü Ulusal Halk Kongresi'nin 14. dönem dördüncü oturumu kapsamında düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, Çin'in çapraz döngüsel ve karşı döngüsel düzenleme araç ve mekanizmaları gibi ekonomik dalgalanmaları dengelemeye yönelik politika araçlarını zenginleştirerek piyasanın içsel istikrarını güçlendireceğini belirtti.

Wu ayrıca, Çin'in büyüme odaklı şirketlerin yer aldığı Nasdaq benzeri piyasası ChiNext'e kısa süre içinde "daha hedefli ve kapsayıcı" yeni kotasyon standartlarının ekleneceğini ifade etti.

Yeni tüketim türleri ve modern hizmetler alanlarında faaliyet gösteren yüksek kaliteli yenilikçi ve girişimci şirketlerin ChiNext'te hisse ihracı yapmalarının aktif şekilde destekleneceğini kaydeden Wu, bu adımın sermaye piyasasının yenilikçi şirketlere daha iyi hizmet vermesine katkı sağlayacağını söyledi.

Kaynak: Xinhua

