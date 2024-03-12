Çin, Rusya ve İran Donanmaları Ortak Deniz Tatbikatı Düzenliyor

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Çin, Rusya ve İran donanmalarının, Umman Körfezi yakınında düzenlediği ortak deniz tatbikatı devam ediyor.

Çin Devlet televizyonu CCTV, güdümlü füzeler taşıyan Urumçi muhribi ve Linyi fırkateyninin katıldığı tatbikattan görüntüleri içeren video yayımladı.

Üç ülkeden 20'den fazla savaş gemisi, muharebe botları ve destek vasıtasının katıldığı tatbikatta, Rusya Deniz Kuvvetlerine Slava sınıfı Varyag kurvaziyeri öncülük ediyor.

İran Deniz Kuvvetleri Sözcüsü Amiral Mustafa Taceddini, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, tatbikatın 17 bin kilometrekarelik deniz alanında yürütüldüğünü bildirdi.

Taceddini, 2019'dan bu yana 4. kez gerçekleştirilen "Deniz Güvenlik Kuşağı-2024" tatbikatının, "ticaret güvenliğini sağlamayı, korsanlık ve terörizmle mücadele, insani aktivitelerin desteklenmesi ve kurtarma alanında bilgi paylaşımını hedeflediğini" belirtti.

Azerbaycan, Kazakistan, Umman, Pakistan ve Güney Afrika'nın gözlemci olarak yer aldığı tatbikat, 15 Mart'a kadar sürecek.

Kızıldeniz'de gerilimin arttığı bir dönemde yapılıyor

Tatbikatın, İran destekli Husilerin Kızıldeniz'den geçen ticari gemilere saldırıları ve buna karşılık ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin, Yemen'deki ve Kızıldeniz'deki Husi hedeflerini vurmasıyla gerilimin tırmandığı bir dönemde, bölgeye mücavir bir alanda yapılması dikkati çekiyor.

Geçen yıl "Deniz Güvenlik Kuşağı-2023" adıyla gerçekleştirilen tatbikata, Çin, Güney Deniz Filosuna bağlı görev yapan Nanning muhribi, Rusya, hipersonik füze taşıyan fırkateyni Amiral Gorşkov ve İran, hafif fırkateyni Jamaran ile katılmıştı.

Tatbikatta, üç ülke donanmalarının terörle ve korsanlıkla mücadele talimi yaptığı, bu talimlerden birinin kaçırılan ticari gemiye düzenlenen kurtarma operasyonu senaryosu üzerine olduğu bildirilmişti.