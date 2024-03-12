Çin, Rusya ve İran Donanmaları Ortak Deniz Tatbikatı Düzenliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çin, Rusya ve İran Donanmaları Ortak Deniz Tatbikatı Düzenliyor

Çin, Rusya ve İran donanmaları, Umman Körfezi yakınında ortak deniz tatbikatı düzenlemektedir. Tatbikatta, güdümlü füzeler taşıyan Urumçi muhribi ve Linyi fırkateyni gibi savaş gemileri yer almaktadır. Tatbikatın amacı, ticaret güvenliğini sağlamak, korsanlık ve terörizmle mücadele etmek, insani aktiviteleri desteklemek ve kurtarma alanında bilgi paylaşımını hedeflemektedir. Tatbikata Azerbaycan, Kazakistan, Umman, Pakistan ve Güney Afrika da gözlemci olarak katılmaktadır. Tatbikat, Kızıldeniz'deki gerilimin arttığı bir dönemde gerçekleştirilmektedir.

12.03.2024 18:27  Güncelleme: 18:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin, Rusya ve İran donanmalarının, Umman Körfezi yakınında düzenlediği ortak deniz tatbikatı devam ediyor.

Çin Devlet televizyonu CCTV, güdümlü füzeler taşıyan Urumçi muhribi ve Linyi fırkateyninin katıldığı tatbikattan görüntüleri içeren video yayımladı.

Üç ülkeden 20'den fazla savaş gemisi, muharebe botları ve destek vasıtasının katıldığı tatbikatta, Rusya Deniz Kuvvetlerine Slava sınıfı Varyag kurvaziyeri öncülük ediyor.

İran Deniz Kuvvetleri Sözcüsü Amiral Mustafa Taceddini, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, tatbikatın 17 bin kilometrekarelik deniz alanında yürütüldüğünü bildirdi.

Taceddini, 2019'dan bu yana 4. kez gerçekleştirilen "Deniz Güvenlik Kuşağı-2024" tatbikatının, "ticaret güvenliğini sağlamayı, korsanlık ve terörizmle mücadele, insani aktivitelerin desteklenmesi ve kurtarma alanında bilgi paylaşımını hedeflediğini" belirtti.

Azerbaycan, Kazakistan, Umman, Pakistan ve Güney Afrika'nın gözlemci olarak yer aldığı tatbikat, 15 Mart'a kadar sürecek.

Kızıldeniz'de gerilimin arttığı bir dönemde yapılıyor

Tatbikatın, İran destekli Husilerin Kızıldeniz'den geçen ticari gemilere saldırıları ve buna karşılık ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin, Yemen'deki ve Kızıldeniz'deki Husi hedeflerini vurmasıyla gerilimin tırmandığı bir dönemde, bölgeye mücavir bir alanda yapılması dikkati çekiyor.

Geçen yıl "Deniz Güvenlik Kuşağı-2023" adıyla gerçekleştirilen tatbikata, Çin, Güney Deniz Filosuna bağlı görev yapan Nanning muhribi, Rusya, hipersonik füze taşıyan fırkateyni Amiral Gorşkov ve İran, hafif fırkateyni Jamaran ile katılmıştı.

Tatbikatta, üç ülke donanmalarının terörle ve korsanlıkla mücadele talimi yaptığı, bu talimlerden birinin kaçırılan ticari gemiye düzenlenen kurtarma operasyonu senaryosu üzerine olduğu bildirilmişti.

Kaynak: AA

Güney Afrika, Kazakistan, Azerbaycan, Pakistan, Urumçi, Rusya, İran, Denizcilik, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin, Rusya ve İran Donanmaları Ortak Deniz Tatbikatı Düzenliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Eyüpsultan'da meydana gelen kazada yurt dışına çıkış yasağı
    19:06 Eyüpsultan'da meydana gelen kazada yurt dışına çıkış yasağı

    Eyüpsultan'da meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Kazaya neden olan 17 yaşındaki sürücünün babası ve kazadan sonra yaralılardan birinin kayıp telefonunu emniyete teslim eden kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı konuldu. Kazada hayatını kaybeden kişinin babası olan şüpheli tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

  • Edirne'de Jandarma Kontrol Noktasından Kaçan Araç Sürücüsü Tutuklandı
    19:05 Edirne'de Jandarma Kontrol Noktasından Kaçan Araç Sürücüsü Tutuklandı

    Edirne'de jandarmanın kontrol noktasından kaçan bir hafif ticari aracın sürücüsü tutuklandı. Sürücü, polis ekiplerince takibe alındıktan sonra Kapıkule Sınır Kapısı yolunda ters yöne girdi ve kovalamaca yaşandı. Araç sürücüsü ve 7 düzensiz göçmen, aracı bırakarak yaya kaçmaya çalışırken yakalandı. Sürücü adliyeye sevk edilerek tutuklandı, düzensiz göçmenler ise İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

  • Şırnak'ta Kur'an okuyan öğrencilere yardım bahanesiyle dolandırıcılık
    19:04 Şırnak'ta Kur'an okuyan öğrencilere yardım bahanesiyle dolandırıcılık

    Şırnak'ın İdil ilçesinde, Batman ve Diyarbakır nüfusuna kayıtlı 2 şahıs, Kur'an okuyan öğrencilere yardım toplama bahanesi ile vatandaşları dolandırmaya çalışırken jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şahısların kullandıkları araçta yapılan aramada, çeşitli eşyalar ele geçirildi.

  • Eyüpsultan'da kaza sonucu hayatını kaybeden genç için tutuklama
    19:02 Eyüpsultan'da kaza sonucu hayatını kaybeden genç için tutuklama

    Eyüpsultan'da yazar Eylem Tok'un 17 yaşındaki oğlunun karıştığı kaza sonucu Oğuz Murat Aci'nın hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturmada, baba Bülent Cihantimur'un şirket çalışanı olan ve olay günü anne ile oğlunu havalimanına götürdüğü iddia edilen şüpheli tutuklandı.

  • Samanlık yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü
    19:00 Samanlık yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü

    Karabük'ün Eflani ilçesinde çıkan samanlık yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının soba külünden çıktığı tahmin ediliyor. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

  • İsrail, Gazze'ye tıbbi yardım taşıyan tırı geri çevirdi
    18:58 İsrail, Gazze'ye tıbbi yardım taşıyan tırı geri çevirdi

    UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini, İsrail'in Gazze'ye tıbbi yardım taşıyan bir tırı çocuklar için medikal kitler içerisinde bulunan medikal makaslar nedeniyle geri çevirdiğini açıkladı. İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik ablukası devam ediyor ve insani yardımların teslimatı zorlaşıyor.

  • Çorlu'da Araç Takla Attı, Polisler Emniyet Kemeri Sayesinde Hafif Yaralandı
    18:57 Çorlu'da Araç Takla Attı, Polisler Emniyet Kemeri Sayesinde Hafif Yaralandı

    Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç bariyerlere çarparak takla attı. Kazada bulunan 3 polis memuru, emniyet kemeri sayesinde hafif sıyrıklarla kurtuldu. Kaza sonucunda araçta maddi hasar meydana geldi.

  • Sağlık Bakanı Koca, Mamak Devlet Hastanesi'ni ve Mamak esnafını ziyaret etti
    18:57 Sağlık Bakanı Koca, Mamak Devlet Hastanesi'ni ve Mamak esnafını ziyaret etti

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Mamak Devlet Hastanesi'ni ve Mamak esnafını ziyaret ederek AK Parti Mamak Belediye Başkan adayı Asım Balcı'ya destek istedi. Hastanede tedavi gören hastalarla sohbet eden Koca, esnafı ziyaret ederek fiyatları karşılaştırdı. Bakan Koca, emeklilerin durumuyla ilgili soruya Cumhurbaşkanı'nın gereğini yapacağı sözünü verdiğini belirtti. Vatandaşlar ise Türkiye'deki sağlık sisteminin dünyaya kıyasla çok daha iyi olduğunu ifade etti.

  • Bursaspor, Kırşehir FSK maçı hazırlıklarına başladı
    18:57 Bursaspor, Kırşehir FSK maçı hazırlıklarına başladı

    Bursaspor, Serik Belediyespor'la berabere kalınan maçın ardından bir gün izin yaptı ve bugün moralsiz şekilde Kırşehir FSK maçı hazırlıklarına başladı.


18:47 Ortaokulda 6 öğrenciye cinsel istismarda bulunan müdür yardımcısı tutuklandı Ortaokulda 6 öğrenciye cinsel istismarda bulunan müdür yardımcısı tutuklandı
18:24 Ölümlü kaza sonrası oğlunu yurt dışına kaçıran Eylem Tok’a yardım eden şirket çalışanı tutuklandı Ölümlü kaza sonrası oğlunu yurt dışına kaçıran Eylem Tok'a yardım eden şirket çalışanı tutuklandı
15:58 Adana anketinde dikkat çeken sonuç Adana anketinde dikkat çeken sonuç
15:37 Bakan Tunç: Soruşturma başlatıldı, bağış yapılmasının da kuralı var Bakan Tunç: Soruşturma başlatıldı, bağış yapılmasının da kuralı var
15:23 Cumhurbaşkanı Erdoğan ’’Son seçimim’’ dedi ama Bakan Tunç kapıları kapatmadı Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Son seçimim'' dedi ama Bakan Tunç kapıları kapatmadı
18:29 Gagavuzlar, Moldova’nın baskılarını AİHM’e şikayet etti Gagavuzlar, Moldova'nın baskılarını AİHM'e şikayet etti
17:08 Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan DEAŞ üyeleri Çorum’da yakalandı Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan DEAŞ üyeleri Çorum'da yakalandı
16:43 Türk sinemasının ünlü yapımcısı Arif Keskiner yaşamını yitirdi Türk sinemasının ünlü yapımcısı Arif Keskiner yaşamını yitirdi
16:39 Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş’in babası Musa Ateş son yolculuğuna uğurlandı Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in babası Musa Ateş son yolculuğuna uğurlandı
16:36 Bakırköy’de dorsesinin devrilmesi sonucu 4 kişinin ölümüne neden olan tırın sürücüsü tutuklandı Bakırköy'de dorsesinin devrilmesi sonucu 4 kişinin ölümüne neden olan tırın sürücüsü tutuklandı
16:19 Eşini öldürüp, sosyal medyadan ’Gururlu hissediyor’ paylaşımı yapan zanlıya ağırlaştırılmış müebbet hapis Eşini öldürüp, sosyal medyadan 'Gururlu hissediyor' paylaşımı yapan zanlıya ağırlaştırılmış müebbet hapis
15:56 Diyanet öğrencilere kütüphanesini kapattı mı Açıklama geldi Diyanet öğrencilere kütüphanesini kapattı mı? Açıklama geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2024 19:06:17. #1.11#
SON DAKİKA: Çin, Rusya ve İran Donanmaları Ortak Deniz Tatbikatı Düzenliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement