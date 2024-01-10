 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Çin, saatte 450 km hıza çıkabilen yeni nesil trenin testlerini tamamlamayı planlıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Çin, saatte 450 km hıza çıkabilen yeni nesil trenin testlerini tamamlamayı planlıyor

Çin'in yerli üretim Fuxing serisi hızlı trenlerin saatte 450 kilometre hıza kadar çıkabilen 'CR450' modelinin testlerini ve prototip üretimini bu yıl içinde tamamlamayı planladığı bildirildi. CR450'nin prototip geliştirme ve test sürecinin bu yıl tamamlanması ve trenin 2025 yılında hizmete girmesi hedefleniyor. Yeni nesil trenin hizmete girmesiyle, Pekin-Şanghay hızlı tren seferinin süresinin 2,5 saate kadar ineceği öngörülüyor.

Çin, saatte 450 km hıza çıkabilen yeni nesil trenin testlerini tamamlamayı planlıyor
10.01.2024 - 18:15,
Abone Ol

Çin'in, yerli üretim Fuxing serisi hızlı trenlerin saatte 450 kilometre hıza kadar çıkabilen "CR450" modelinin testlerini ve prototip üretimini bu yıl içinde tamamlamayı planladığı bildirildi.

South China Morning Post gazetesinin haberine göre, Çin Devlet Demiryolları Grubu, bu hafta Pekin'de düzenlediği yıllık çalışma toplantısında, yeni nesil trenlerin geliştirme aşamalarına ilişkin son bilgileri paylaştı.

Azami hızının saatte 450 kilometre, ticari sefer hızının saatte 400 kilometre olması hedeflenen CR450'nin prototip geliştirme ve test sürecinin bu yıl tamamlanması ve trenin 2025 yılında hizmete girmesi hedefleniyor.

Yeni nesil tren için otomatik kontrol, dümen, tekerlek ve ray teknolojilerinin güncellendiği yeni bir altyapı oluşturulması planlanıyor.

Çin'de halihazırda kullanılan hızlı trenler azami saatte 350 kilometre hıza çıkabiliyor. CR450'nin hizmete girmesiyle, 4 saatten fazla süren Pekin-Şanghay hızlı tren seferinin süresinin 2,5 saate kadar ineceği öngörülüyor.

Haziran 2023'te Fucien eyaletinde Fucou ile Şiamın şehirlerini birbirine bağlayan Meycou Körfezi Köprüsü'nde yapılan test sürüşünde trenin hızı saatte 453 kilometreye kadar çıkmıştı.

Çin'in demir yolu ağı 2023 sonu itibarıyla 159 bin kilometreye ulaşırken, bunun 45 bin kilometresini hızlı tren ağları oluşturuyor.

Ülke, 2025'e gelindiğinde demir yolu ağını 165 bin kilometreye, hızlı tren ağını ise 50 bin kilometreye çıkarmayı amaçlıyor.

Demir yoluyla taşınan yıllık yolcu sayısının bu yılın sonunda geçen yıla kıyasla yüzde 4,7 artışla 3 milyar 855 milyona, kargo yükünün ise yüzde 0,5 artışla 3,9 milyar tona ulaşacağı öngörülüyor.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Çin Halk Cumhuriyeti, Devlet Demiryolları, Pekin, Çin, Ulaşım, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin, saatte 450 km hıza çıkabilen yeni nesil trenin testlerini tamamlamayı planlıyor - Son Dakika


18:15
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'den emekliye ek zam açıklaması AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'den emekliye ek zam açıklaması
18:11
Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Leonardo Bonucci, İstanbul'a geldi Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Leonardo Bonucci, İstanbul'a geldi
17:39
Oyuncu Erdal Beşikçioğlu, CHP'nin Ankara Etimesgut Belediye Başkan adayı oldu Oyuncu Erdal Beşikçioğlu, CHP'nin Ankara Etimesgut Belediye Başkan adayı oldu
17:35
Galatasaray'da deprem! Sacha Boey Sivasspor maçında yok Galatasaray'da deprem! Sacha Boey Sivasspor maçında yok
17:30
Zonguldak'ta plajda cinsel ilişki görüntülerine inceleme Zonguldak'ta plajda cinsel ilişki görüntülerine inceleme
16:52
MHP, 2'si büyükşehir 12'si il olmak üzere 55 belediye başkan adayını açıkladı MHP, 2'si büyükşehir 12'si il olmak üzere 55 belediye başkan adayını açıkladı
16:30
Fenerbahçe, Leonardo Bonucci'nin İstanbul'a geleceğini duyurdu Fenerbahçe, Leonardo Bonucci'nin İstanbul'a geleceğini duyurdu
16:13
KKTC'de döviz bürosu sahibini öldürmüşlerdi! Kamerunlu katil zanlılarını polise teslim eden 3 Kıbrıs Türkü'nü Rum polisi tutukladı KKTC'de döviz bürosu sahibini öldürmüşlerdi! Kamerunlu katil zanlılarını polise teslim eden 3 Kıbrıs Türkü'nü Rum polisi tutukladı

Son Dakika
18:15 AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'den emekliye ek zam açıklaması
18:11 Fenerbahçe, İtalyan stoper Bonucci'yi transfer etti
17:39 Oyuncu Erdal Beşikçioğlu, CHP'nin Ankara Etimesgut Belediye Başkan adayı oldu
17:35 Galatasaray'da deprem! Sacha Boey Sivasspor maçında yok
16:52 MHP, 2'si büyükşehir 12'si il olmak üzere 55 belediye başkan adayını açıkladı
16:30 Fenerbahçe, Leonardo Bonucci'nin İstanbul'a geleceğini duyurdu
16:13 KKTC'de döviz bürosu sahibini öldürmüşlerdi! Kamerunlu katil zanlılarını polise teslim eden 3 Kıbrıs Türkü'nü Rum polisi tutukladı
16:11 Almanya'da AfD ve aşırı sağcı politikacılar, yabancı kökenlilerin sınır dışı edilmesini planlıyor
16:04 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizdeki Mossad operasyonu, İsrail'i de şaşırttı
15:56 2023'te modelliğe ara vermişti! Yıldız model Bella Hadid objektiflere üstsüz poz verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2024 18:41:20. #1.12#
SON DAKİKA: Çin, saatte 450 km hıza çıkabilen yeni nesil trenin testlerini tamamlamayı planlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement