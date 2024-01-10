Çin, saatte 450 km hıza çıkabilen yeni nesil trenin testlerini tamamlamayı planlıyor

Çin'in, yerli üretim Fuxing serisi hızlı trenlerin saatte 450 kilometre hıza kadar çıkabilen "CR450" modelinin testlerini ve prototip üretimini bu yıl içinde tamamlamayı planladığı bildirildi.

South China Morning Post gazetesinin haberine göre, Çin Devlet Demiryolları Grubu, bu hafta Pekin'de düzenlediği yıllık çalışma toplantısında, yeni nesil trenlerin geliştirme aşamalarına ilişkin son bilgileri paylaştı.

Azami hızının saatte 450 kilometre, ticari sefer hızının saatte 400 kilometre olması hedeflenen CR450'nin prototip geliştirme ve test sürecinin bu yıl tamamlanması ve trenin 2025 yılında hizmete girmesi hedefleniyor.

Yeni nesil tren için otomatik kontrol, dümen, tekerlek ve ray teknolojilerinin güncellendiği yeni bir altyapı oluşturulması planlanıyor.

Çin'de halihazırda kullanılan hızlı trenler azami saatte 350 kilometre hıza çıkabiliyor. CR450'nin hizmete girmesiyle, 4 saatten fazla süren Pekin-Şanghay hızlı tren seferinin süresinin 2,5 saate kadar ineceği öngörülüyor.

Haziran 2023'te Fucien eyaletinde Fucou ile Şiamın şehirlerini birbirine bağlayan Meycou Körfezi Köprüsü'nde yapılan test sürüşünde trenin hızı saatte 453 kilometreye kadar çıkmıştı.

Çin'in demir yolu ağı 2023 sonu itibarıyla 159 bin kilometreye ulaşırken, bunun 45 bin kilometresini hızlı tren ağları oluşturuyor.

Ülke, 2025'e gelindiğinde demir yolu ağını 165 bin kilometreye, hızlı tren ağını ise 50 bin kilometreye çıkarmayı amaçlıyor.

Demir yoluyla taşınan yıllık yolcu sayısının bu yılın sonunda geçen yıla kıyasla yüzde 4,7 artışla 3 milyar 855 milyona, kargo yükünün ise yüzde 0,5 artışla 3,9 milyar tona ulaşacağı öngörülüyor.