Çin Sanayi Üretiminde Yüzde 6,8 Artış

BEİJİNG, 15 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in katma değerli sanayi üretimi, yurtiçi ve yurtdışı kaynaklı sıkıntılara rağmen büyümeyi destekleme yönündeki çabaların artırılmasıyla haziran ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,8 yükseldi.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun salı günü açıkladığı verilere göre hazirandaki büyüme, mayıs ayında kaydedilen yüzde 5,8'lik artışa kıyasla hız kazandı.

Sanayi üretimi yılın ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,4 arttı.

Sanayi üretimi verileri, yıllık ana iş cirosu en az 20 milyon yuan (yaklaşık 2,8 milyon ABD doları) olan büyük işletmelerin faaliyetlerini ölçmede kullanılıyor.

Sektörlere göre büyüme rakamlarına bakıldığında, imalat sektörünün katma değerli üretimi ocak-haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 7 artarken ekipman imalatı yüzde 10,2, yüksek teknoloji imalatı ise yüzde 9,5 büyüdü.

Verilere göre söz konusu dönemde geçen yılın aynı dönemine göre üç boyutlu baskı ekipmanları üretimi yüzde 43,1, yeni enerjili araç üretimi yüzde 36,2 ve endüstriyel robot üretimi ise yüzde 35,6 artış gösterdi.

Salı günü açıklanan veriler ayrıca Çin'in gayrisafi yurtiçi hasılasının 2025'in ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,3 arttığını gösterdi. Çin'de tüketim gücünün önemli göstergelerinden biri olan tüketim malları perakende satışları söz konusu dönemde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 artarken, sabit varlık yatırımları ise yüzde 2,8 yükseldi.