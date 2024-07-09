Çin Savunma Bakanı Dong Jun, Brezilya Ordu Komutanı ile görüştü - Son Dakika
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Çin Savunma Bakanı Dong Jun, Brezilya Ordu Komutanı ile görüştü

Çin Savunma Bakanı Dong Jun, Beijing'de Brezilya Ordu Komutanı Tomas Ribeiro Paiva ile bir araya geldi. Dong, iki ülke arasındaki ilişkilerin derinleştirilmesi ve işbirliğinin artırılması çağrısında bulundu.

09.07.2024 10:12
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BEİJİNG, 9 Temmuz (Xinhua) -- Çin Savunma Bakanı Dong Jun, Pazartesi günü Beijing'de Brezilya Ordu Komutanı Tomas Ribeiro Paiva ile bir araya geldi.

İçinde bulunduğumuz yılın Çin ile Brezilya arasında diplomatik ilişkiler kurulmasının 50. yıldönümü olduğunu hatırlatan Dong, iki ordu arasındaki ilişkilerin sağlam bir işbirliği zeminine ve kapsamlı ortak çıkarlara sahip olduğunu ve bu ilişkinin derinleştirilmesinin geniş imkanlar barındırdığını söyledi.

Dong her iki tarafa da etkileşimi artırma, birbirinden öğrenme ve Çin-Brezilya orduları arasındaki ilişkileri yeni bir zirveye çıkarma çağrısı yaptı.

Tomas ise Brezilya ordusunun Çin ordusuyla iletişim ve etkileşimi daha da güçlendirip, çeşitli alanlarda işbirliğini derinleştirmeye istekli olduğunu belirtti.

Kaynak: Xinhua

Brezilya, Ordu, Diplomasi, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin Savunma Bakanı Dong Jun, Brezilya Ordu Komutanı ile görüştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin Savunma Bakanı Dong Jun, Brezilya Ordu Komutanı ile görüştü - Son Dakika
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