Çin Savunma Bakanı Dong Jun, Brezilya Ordu Komutanı ile görüştü

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BEİJİNG, 9 Temmuz (Xinhua) -- Çin Savunma Bakanı Dong Jun, Pazartesi günü Beijing'de Brezilya Ordu Komutanı Tomas Ribeiro Paiva ile bir araya geldi.

İçinde bulunduğumuz yılın Çin ile Brezilya arasında diplomatik ilişkiler kurulmasının 50. yıldönümü olduğunu hatırlatan Dong, iki ordu arasındaki ilişkilerin sağlam bir işbirliği zeminine ve kapsamlı ortak çıkarlara sahip olduğunu ve bu ilişkinin derinleştirilmesinin geniş imkanlar barındırdığını söyledi.

Dong her iki tarafa da etkileşimi artırma, birbirinden öğrenme ve Çin-Brezilya orduları arasındaki ilişkileri yeni bir zirveye çıkarma çağrısı yaptı.

Tomas ise Brezilya ordusunun Çin ordusuyla iletişim ve etkileşimi daha da güçlendirip, çeşitli alanlarda işbirliğini derinleştirmeye istekli olduğunu belirtti.