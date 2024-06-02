Çin Savunma Bakanı Dong Jun, Singapur'da Küresel Güvenlik İnisiyatifine Vurgu Yaptı - Son Dakika
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Çin Savunma Bakanı Dong Jun, Singapur'da Küresel Güvenlik İnisiyatifine Vurgu Yaptı

Çin Savunma Bakanı Dong Jun, Singapur'da düzenlenen 21. Shangri-La Diyaloğu toplantısında Çin'in küresel güvenliğe yaklaşımını açıkladı. Dong, insanlık için ortak geleceğe sahip bir topluluk inşası kavramı, Küresel Kalkınma İnisiyatifi, Küresel Güvenlik İnisiyatifi ve Küresel Medeniyet İnisiyatifi'ne vurgu yaparak Asya-Pasifik bölgesinin uyum arayışında olduğunu ve bölgesel güvenlik işbirliğinde yeni ilerlemeler için çalışmaya hazır olduklarını belirtti.

02.06.2024 14:43
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SİNGAPUR, 2 Haziran (Xinhua) -- Çin Savunma Bakanı Dong Jun, Singapur'da düzenlenen 21. Shangri-La Diyaloğu toplantısında Çin'in küresel güvenliğe yaklaşımına yönelik açıklamalarda bulundu.

Dong, Pazar günü yaptığı konuşmada, insanlık için ortak geleceğe sahip bir topluluk inşası kavramı, Küresel Kalkınma İnisiyatifi, Küresel Güvenlik İnisiyatifi ve Küresel Medeniyet İnisiyatifi'ne vurgu yaptı.

Bakan, Asya-Pasifik bölgesi halkının her zaman uyum arayışında olduğunu, barışsever, bağımsız ve kendine güvenen insanlardan oluştuğunu ve iyi günde kötü günde her zaman birbirlerini desteklediklerini söyledi.

Dong, uzlaşıya varmak ve farklılıkları bir kenara koyup ortak zeminde buluşmak için "Asya'nın bilgeliğinden" güç alma çağrısı yaptı.

Bakan, bölgesel güvenlik işbirliğinde yeni ilerlemeler için tüm ülkelerin meşru güvenlik çıkarlarını korumak, daha adil ve hakkaniyetli bir uluslararası düzeni ortaklaşa inşa etmek, bölgesel güvenlik yapısına tam anlamıyla işlerlik kazandırmak, açık ve esaslı savunma işbirliğini ilerletmek, örnek bir deniz güvenliği işbirliği teşkil etmek ve yeni alanlarda güvenlik yönetimini güçlendirmek üzere tüm taraflarla çalışmaya hazır olduklarını belirtti.

Dong, Çin'in barış ve uyuma önem verdiğini ve ortak güvenlik, eşitlik ve karşılıklı saygı, açıklık ve kapsayıcılık ilkelerini sürdürmeye ve temel çıkarlarını korumaya kararlı olduğunu vurguladı.

Günümüzde Güney Çin Denizi'ne genel bir istikrarın hakim olduğunu belirten Dong, ilgili ülkelerin gerçek çıkarlarının nerede yattığını görerek doğru şekilde diyalog ve istişare yoluna dönmesi gerektiğini ifade etti.

Dong, Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun "Taiwan'ın bağımsızlığı" girişimlerini engellemek ve böyle bir komplonun asla başarıya ulaşmamasını sağlamak için kararlı adımlar atacağı uyarısında bulundu.

Bakan etkinlik kapsamında ABD, Kanada, Tayland, Japonya, Avustralya, Fransa, Kamboçya ve Yeni Zelanda'dan üst düzey savunma yetkilileriyle de bir araya geldi.

Dong, Uluslararası Kızılhaç Komitesi Başkanı ve Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ile de görüştü.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin Savunma Bakanı Dong Jun, Singapur'da Küresel Güvenlik İnisiyatifine Vurgu Yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin Savunma Bakanı Dong Jun, Singapur'da Küresel Güvenlik İnisiyatifine Vurgu Yaptı - Son Dakika
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