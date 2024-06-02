Çin Savunma Bakanı Dong Jun, Ukrayna krizinde barış görüşmelerini desteklediğini söyledi - Son Dakika
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Çin Savunma Bakanı Dong Jun, Ukrayna krizinde barış görüşmelerini desteklediğini söyledi

Çin Savunma Bakanı Dong Jun, Singapur'da düzenlenen Shangri-La Diyaloğu toplantısında yaptığı konuşmada, Çin'in Ukrayna krizinde sorumlu bir tutum sergileyerek barış görüşmelerini desteklediğini belirtti. Dong ayrıca, Filistin-İsrail çatışması ve diğer konularda da adil ve tarafsız bir tutum izlediklerini ve uluslararası toplumla işbirliği yaparak ateşkes için çalıştıklarını ifade etti.

02.06.2024 13:53
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SİNGAPUR, 2 Haziran (Xinhua) -- Çin Savunma Bakanı Dong Jun, Çin'in Ukrayna krizinde sorumlu bir tutum sergileyerek barış görüşmelerini desteklediğini söyledi.

Dong, söz konusu açıklamayı Pazar günü Singapur'da düzenlenen 21. Shangri-La Diyaloğu toplantısında Çin'in küresel güvenliğe yaklaşımı üzerine yaptığı konuşmada dile getirdi.

Dong, Çin'in Ukrayna krizinin herhangi bir tarafına silah sağlamadığını vurguladı.

Bakan, Filistin- İsrail çatışması konusunda da Çin'in adil ve tarafsız bir tutum izleyerek ateşkes için uluslararası toplumla çalıştığını söyledi.

Dong, Kore Yarımadası, Afganistan ve Myanmar gibi konularda Çin'in aktif bir şekilde siyasi çözüm arayışında olduğunu ve yapıcı bir rol üstlendiğini de sözlerine ekledi.

Kaynak: Xinhua

Filistin, Singapur, Ukrayna, İsrail, Savunma, Diplomasi, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

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