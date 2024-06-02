Çin Savunma Bakanı Dong Jun, Ukrayna krizinde barış görüşmelerini desteklediğini söyledi

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SİNGAPUR, 2 Haziran (Xinhua) -- Çin Savunma Bakanı Dong Jun, Çin'in Ukrayna krizinde sorumlu bir tutum sergileyerek barış görüşmelerini desteklediğini söyledi.

Dong, söz konusu açıklamayı Pazar günü Singapur'da düzenlenen 21. Shangri-La Diyaloğu toplantısında Çin'in küresel güvenliğe yaklaşımı üzerine yaptığı konuşmada dile getirdi.

Dong, Çin'in Ukrayna krizinin herhangi bir tarafına silah sağlamadığını vurguladı.

Bakan, Filistin- İsrail çatışması konusunda da Çin'in adil ve tarafsız bir tutum izleyerek ateşkes için uluslararası toplumla çalıştığını söyledi.

Dong, Kore Yarımadası, Afganistan ve Myanmar gibi konularda Çin'in aktif bir şekilde siyasi çözüm arayışında olduğunu ve yapıcı bir rol üstlendiğini de sözlerine ekledi.