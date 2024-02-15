Çin Seddi\'nin Juyongguan Bölümünde Helikopter Turu Hizmeti Başlatıldı

BEİJİNG, 15 Şubat (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing'de bulunan Çin Seddi'nin Juyongguan bölümünde Çarşamba günü başlatılan helikopter turu hizmeti, turistlerin bu Dünya Mirası Alanı'nı kuşbakışı görmelerini sağlıyor.
Çin Seddi'nin Juyongguan bölümünün bulunduğu Changping Bölgesi yönetiminin açıklamasına göre hizmet, dört turisti taşıyan bir helikopterin saat 10.00'da tesisin otoparklarının birinden havalanmasıyla resmen başlatıldı.
Turistler, her gün saat 09.00'dan 16.30'a kadar hizmet veren servis için üç güzergah arasından seçim yapabiliyor. Turistler Juyongguan'ın yanı sıra diğer iki güzergah olan yakınlardaki Guangou Vadisi ile Ming Mezarları'nın manzaralarını da gezebiliyor.
Üç dakikalık seferler için kişi başı 298 yuan (yaklaşık 42 ABD doları), 5 dakikalık seferler için 398 yuan ve 15 dakikalıklar için 888 yuan ücret alınıyor.
Birbirine bağlı birçok duvardan oluşan ve toplam uzunluğu 20.000 kilometreyi aşan Çin Seddi, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alıyor. Beijing sınırları içerisinde toplam 520 kilometrelik bölümü bulunan Çin Seddi'nin Juyongguan bölümü kent merkezine yaklaşık 60 kilometre uzaklıkta yer alıyor.
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