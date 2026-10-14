Çin Seddi Terörle Mücadele Forumu Beijing'de başladı, 320'den fazla temsilci katıldı

BEİJİNG, 14 Ekim (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing'de düzenlenen 2026 Çin Seddi Uluslararası Terörle Mücadele Forumu, 13 Ekim 2026.

62 ülkeden ve uluslararası kuruluştan 320'den fazla temsilci, üç gün sürecek forumda bir araya geldi. (Fotoğraf: Xu Wei/Xinhua)