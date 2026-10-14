Çin Seddi Terörle Mücadele Forumu Beijing'de başladı, 320'den fazla temsilci katıldı

Çin Seddi Terörle Mücadele Forumu Beijing'de başladı, 320'den fazla temsilci katıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
2026 Çin Seddi Uluslararası Terörle Mücadele Forumu, 13 Ekim 2026'da Beijing'de düzenlendi. 62 ülkeden ve uluslararası kuruluştan 320'den fazla temsilci, üç gün sürecek forumda bir araya geldi.
BEİJİNG, 14 Ekim (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing'de düzenlenen 2026 Çin Seddi Uluslararası Terörle Mücadele Forumu, 13 Ekim 2026.
62 ülkeden ve uluslararası kuruluştan 320'den fazla temsilci, üç gün sürecek forumda bir araya geldi. (Fotoğraf: Xu Wei/Xinhua)
Kaynak: Xinhua
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