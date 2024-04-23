Çin, Shenzhou-18 Uzay Görevi İçin Son Hazırlıklarını Tamamladı - Son Dakika
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Çin, Shenzhou-18 Uzay Görevi İçin Son Hazırlıklarını Tamamladı

Çin'in Shenzhou-18 mürettebatlı uzay görevi, fırlatmadan önceki son ortak tatbikatını ve sistem genelindeki hava geçirmezlik kontrolünü tamamladı. Roket ve uzay aracı elektrik performans testini tamamlarken, astronotlar ve fırlatma sahasındaki tüm sistemler fırlatma tatbikatı yürüttü. Testler sonucunda her şeyin iyi durumda olduğu bildirildi. Çin İnsanlı Uzay Ajansı, uzay aracının kısa süre içinde fırlatılacağını belirtti.

23.04.2024 17:25
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JİUQUAN, 23 Nisan (Xinhua) -- Shenzhou-18 mürettebatlı uzay görevi, fırlatmadan önceki son ortak tatbikatını ve sistem genelindeki hava geçirmezlik kontrolünü Salı günü tamamladı.

Roket ve uzay aracı elektrik performans testini tamamlarken, astronotlar ve fırlatma sahasındaki tüm sistemler fırlatma tatbikatı yürüttü. Testler sonucunda her şeyin iyi durumda olduğu bildirildi.

Çin'in kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nde Nisan ayı genellikle en rüzgarlı ve kumlu geçen ay olma özelliğini taşıyor. Fırlatma merkezindeki meteoroloji personeli son 10 yılın Nisan ayı rüzgar hızı verilerini analiz ederek, çok sayıda olasılığa göre acil durum müdahale planları hazırladı.

Çin İnsanlı Uzay Ajansı (CMSA) 17 Nisan'da yaptığı açıklamada, Shenzhou-18 mürettebatlı uzay aracı ve Uzun Yürüyüş-2F taşıyıcı roketinden oluşan kombinasyonun fırlatma alanına nakledildiğini duyurmuştu.

Çin İnsanlı Uzay Ajansı, uzay aracının kısa süre içinde fırlatılacağını belirtti.

Kaynak: Xinhua

Uzay Aracı, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin, Shenzhou-18 Uzay Görevi İçin Son Hazırlıklarını Tamamladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin, Shenzhou-18 Uzay Görevi İçin Son Hazırlıklarını Tamamladı - Son Dakika
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