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Çin, Suudi Arabistan ve İran İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları durdurmasını istedi - Son Dakika
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Çin, Suudi Arabistan ve İran İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları durdurmasını istedi

Çin, Suudi Arabistan ve İran, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıları derhal durdurmasını istedi. Üç ülkenin dışişleri bakanları arasında yapılan toplantı sonucunda ortak bildiri yayımlandı ve Gazze'deki saldırıların acilen sona ermesi, sivillere yardım sağlanması ve Filistinlilerin zorla yerinden edilmesine karşı çıkılması gerektiği vurgulandı. Ayrıca, Çin'in arabuluculuğunda İran ve Suudi Arabistan arasında ilişkilerin düzeltildiği ve büyükelçiliklerin yeniden açıldığı belirtildi.

Çin, Suudi Arabistan ve İran İsrail\'in Gazze Şeridi\'ne saldırıları durdurmasını istedi
15.12.2023 - 19:41,
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Çin, Suudi Arabistan ve İran, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıları derhal durdurmasını istedi.

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Suudi Arabistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Velid el-Harici ve İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakıri'nin Pekin'de katıldığı Suudi-Çin-İran ortak üçlü komitesinin ilk toplantısı sona erdi.

Toplantı sonrası yapılan ortak bildiriyle ilgili Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yazılı açıklama yapıldı.

Buna göre, İran ve Suudi Arabistan'ın Çin'in arabuluculuğunda ilişkileri düzeltme konusundaki anlaşması neticesinde ikili ilişkilerde elde edilen olumlu sonuçlar masaya yatırıldı.

Riyad ve Tahran'da büyükelçiliklerin yeniden açıldığı ve dışişleri bakanlarının karşılıklı görüşmeler ve ziyaretler yaptığına işaret edile açıklamada, tarafların Pekin anlaşmasını uygulamaya tümüyle bağlı olduğu, ayrıca Çin'in "iki tarafın ilişkilerini güçlendirmeye yönelik ileri adımlar atmaya ve yapıcı bir rol oyamaya devam edeceğini" vurguladığı kaydedildi.

Üçlünün yayımladığı ortak bildiride, Gazze'deki saldırıların acilen sona ermesi, sivillere sürdürülebilir yardım sağlanması ve Filistinlilerin zorla yerinden edilmesine karşı çıkılması gerektiği vurgulandı.

Filistin'in geleceğini kendi halkının belirlemesi gerektiği belirtilen bildiride, Filistin halkının kendi geleceğini tayin etmesi ve devletini kurmasının desteklenmesi çağrısı yapıldı.

Suudi-Çin-İran ortak üçlü komitesinin bir sonraki toplantısının Haziran 2024'te Suudi Arabistan'da yapılması planlanıyor.

Kaynak: AA
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