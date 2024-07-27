Çin, Taiwan'da Gaemi Tayfunu'ndan etkilenenlere geçmiş olsun dileklerini iletti

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BEİJİNG, 27 Temmuz (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Taiwan İşleri Ofisi Sözcüsü Chen Binhua, Taiwan'da etkili olan ve ardında çok sayıda kayıp ve geniş çaplı maddi yıkım bırakan Gaemi Tayfunu'ndan etkilenenlere geçmiş olsun dileklerini iletti.

Chen, Cuma günü yaptığı açıklamada, "Taiwan'da afetten etkilenen insanlar için derin kaygı duyduğumuzu bildiriyor ve hayatını kaybedenler için taziyelerimizi, yakınlarına başsağlığı dileklerimizi ve etkilenenlere geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" dedi.

Sözcü, "Afetten etkilenen herkesin en kısa sürede üretim ve günlük yaşamlarına geri dönebilmelerini diliyoruz" diye ekledi.