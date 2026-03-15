Çin Taiwan Liderini Kınadı

15.03.2026 13:07
Çin, Taiwan lideri Lai Ching-te'yi bağımsızlık savunusu nedeniyle kınadı ve bölgesel gerginliği eleştirdi.

BEİJİNG, 15 Mart (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Taiwan İşleri Ofisi Sözcüsü Chen Binhua, "Taiwan'ın bağımsızlığını" savunan ve "tek Çin" ilkesine meydan okuyan ayrılıkçı açıklamaları nedeniyle Taiwan lideri Lai Ching-te'yi kınadı.

Chen, Taiwan'ın bölgesel liderinin doğrudan seçimle belirlenmesinin 30. yıldönümünü nedeniyle düzenlenen bir forumda Lai'nin yaptığı konuşmaya ilişkin açıklamada bulundu.

Sözcü, Lai'yi halkı yanıltmak amacıyla Taiwan'ın tarihi ile ilgili gerçeği çarpıtmak, sahte söylem yaratmak ve Taiwan Boğazı'nda gerginliği körüklemekle suçladı.

Taiwan Boğazı'nın her iki yakasının da tek Çin'e ait olup, Taiwan'ın Çin'in bir parçası olduğunu yineleyen Chen, henüz yeniden birleşme hedefine tam olarak ulaşılmamış olmasına rağmen, Çin'in egemenliği ve toprak bütünlüğünün hiçbir zaman bölünmediğini vurguladı.

Sözcü, "Taiwan'ın lideri nasıl seçilirse seçilsin ya da kim seçilirse seçilsin, Taiwan'ın Çin'in bir parçası olduğu gerçeği değişmeyecek ve Boğaz'ın iki yakası arasındaki tarihsel ve hukuki bağlar kopmayacak" dedi.

Boğaz'ın iki yakasındaki farklı yönetim biçimlerinin yeniden birleşmenin önünde engel oluşturmadığını ve anakaradan ayrılma için bir bahane olarak kullanılmaması gerektiğini belirten Chen, hiçbir birey veya gücün demokrasi kisvesi altında "Taiwan'ın bağımsızlığı" peşinde koşmasına asla izin vermeyecekleri uyarısında bulundu.

Chen ayrıca Taiwan halkına, ayrılıkçı faaliyetlere karşı çıkmaları ve Boğaz'ın her iki yakasındaki barış ve istikrarı korumak için anakaradaki ortaklarıyla işbirliği yapmaları çağrısında bulundu.

Kaynak: Xinhua

