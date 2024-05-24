Çin, Taiwan liderinin açıklamalarına karşı tatbikatlar düzenledi - Son Dakika
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Çin, Taiwan liderinin açıklamalarına karşı tatbikatlar düzenledi

Çin Devlet Konseyi Taiwan İşleri Ofisi Sözcüsü Chen Binhua, Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun Taiwan Adası çevresinde yürüttüğü tatbikatların, Taiwan bölgesi liderinin provokatif açıklamalarına karşı kuvvetli bir cezalandırma olduğunu söyledi. Tatbikatlar aynı zamanda 'Taiwan'ın bağımsızlığını' destekleyen ve Çin'in içişlerine karışan dış güçlere yönelik sert bir uyarı ve ulusal egemenlik ve toprak bütünlüğünü savunmaya yönelik haklı bir eylem olarak değerlendirildi. Çin, 'Taiwan'ın bağımsızlığı' peşinde koşan ayrılıkçılara karşı kararlı adımlar atacağını vurguladı ve tüm önlemlerin ayrılıkçı faaliyetleri ve dış müdahaleleri hedef aldığını belirtti. Taiwanlı soydaşlara tarihin doğru tarafında durma ve Çin ulusunun ortak vatanını koruma çağrısı yapıldı.

24.05.2024 14:00
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BEİJİNG, 24 Mayıs (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Taiwan İşleri Ofisi Sözcüsü Chen Binhua, Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun Taiwan Adası çevresinde yürüttüğü tatbikatların, Taiwan bölgesi liderinin provokatif açıklamalarına karşı kuvvetli bir cezalandırma olduğunu söyledi.

Chen, gazetecilerden gelen bir soruya verdiği yanıtta tatbikatların aynı zamanda "Taiwan'ın bağımsızlığını" destekleyen ve Çin'in içişlerine karışan dış güçlere yönelik sert bir uyarı ve ulusal egemenlik ve toprak bütünlüğünü savunmaya yönelik haklı bir eylem olduğunu belirtti.

Chen, anakaranın, "Taiwan'ın bağımsızlığına" yönelik faaliyetlere asla müsamaha göstermeyeceğini ve bu tür faaliyetlere asla mahal vermeyeceğini vurguladı.

Sözcü, "'Taiwan'ın bağımsızlığı' peşinde koşan ayrılıkçılar, pervasız eylemlerinde inat ederlerse onların kalkışmalarını bastırmak ve ulusal egemenlik ve toprak bütünlüğünü korumak üzere kararlı adımlar atacağız" dedi.

Sözcü, tüm karşı önlemlerin, Taiwanlı soydaşları değil ayrılıkçı faaliyetleri ve dış müdahaleleri hedef aldığını vurguladı.

Chen, Taiwanlı soydaşlara tarihin doğru tarafında kararlılıkla durma, doğruyu yanlıştan ayırabilen dimdik Çinliler olma ve "Taiwan'ın bağımsızlığına" ve dış müdahalelere karşı çıkmak ve Çin ulusunun ortak vatanını korumak üzere anakaradaki soydaşlarıyla el ele verme çağrısı yaptı.

Kaynak: Xinhua

Sözcü, Dünya, Güncel, Son Dakika

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