Çin, terörle mücadelede çifte standartlara karşı

BEİJİNG, 28 Aralık (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, terörle mücadele konusundaki çifte standartlara şiddetle karşı çıktıklarını ve terörle mücadelenin güçlendirilmesinden yana olduklarını söyledi.

Mao, söz konusu açıklamayı Çarşamba günkü olağan basın toplantısı sırasında yaptı. Basında yer alan haberlere göre, Pakistan hükümetine teslim olan bir Beluç Ulusal Ordusu komutanı, Hindistan'ın Belucistan'daki terör faaliyetlerini gizlice desteklediğini ve ayrılıkçı Beluç güçlerini finanse ettiğini açıkladı. Beluç yetkilileri, Hindistan'ın teröristleri destekleyip kullanmasının, eyalette terör faaliyetlerinin artmasının ana nedeni olduğunu kaydetti.

Mao, ilgili haberler hakkındaki görüşünün sorulması üzerine, terörizmin insanlığın ortak düşmanı olduğunu ve Çin'in terörle mücadelede çifte standartlara şiddetle karşı çıktığını ifade etti.

Mao, "Bencil çıkarlar uğruna, uluslararası ve bölgesel güvenlik pahasına terörist grupları destekleyip kullanmanın ve gelişmelerine imkan vermenin kimseye faydası olmadığı gibi mutlak surette de geri teper" dedi.

Sözcü, Çin'in terörizmin tüm biçimleriyle ortaklaşa mücadele etmek üzere bütün ülkeler arasında terörle mücadele işbirliğinin güçlendirilmesinden yana olduğunu belirtti.