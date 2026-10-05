Çin Ticaret Bakanlığı, G20'de gıdanın silahlaştırılmasına karşı bildiriyi duyurdu

BEİJİNG, 5 Ekim (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı, G20 Ticaret Bakanları Toplantısı'nda ilkeli bir duruş sergilediklerini ve G20 üyeleriyle diyalog ve işbirliğini teşvik etme konusunda aktif rol oynadıklarını söyledi.

Bakanlık sözcüsü pazar günkü basın toplantısında, 30 Eylül-1 Ekim tarihlerinde ABD'nin Wisconsin eyaletine bağlı Milwaukee kentinde düzenlenen toplantıya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sözcü, G20 üyelerinin, dönem başkanı ABD tarafından gündeme getirilen gıda güvenliğinin silah olarak kullanılmasına karşı çıkılması, kapasite fazlası sorunuyla mücadele edilmesi, zorla çalıştırmanın ortadan kaldırılması ve en çok kayrılan ülke ilkesinin ele alınması gibi konularda görüş alışverişinde bulunduğunu belirtti.

Sözcüye göre üyeler, gıdanın silah haline getirilmesine karşı çıkan ortak bir bildiri üzerinde uzlaşırken, diğer konulara ilişkin herhangi bir sonuç belgesi yayımlanmadı.

Sözcü, toplantı süresince tutarlı şekilde açıklık ve işbirliği tutumunu sürdürdüklerini, tartışmalara yapıcı şekilde katıldıklarını ve diğer üyelerle yakın iletişimi sürdürerek diyalog ile işbirliğini teşvik etme rolünü tam olarak yerine getirdiklerini belirtti.

Aynı zamanda ilkelerine de bağlı kaldıklarını vurgulayan sözcü, Çin ile gelişmekte olan diğer ülkelerin ortak çıkarlarını kararlılıkla savunduklarını ve G20 içindeki birlik ve işbirliğini teşvik etmek için çalıştıklarını dile getirdi.

Sözcü, gıda konusunda Çin de dahil olmak üzere birçok yükselen pazar ve gelişmekte olan üyenin, gıda ithal ve ihraç eden ülkelerin gıda tedarik zincirlerinin istikrarını ortaklaşa koruması gerektiği ve tüm tarafların iç politika hedefleri ile gıda güvenliğini korumaya yönelik önlem alma hakkına sahip olduğu görüşünü ifade ettiğini kaydetti.

Kapasite fazlası ve zorla çalıştırma gibi konuların başından itibaren son derece tartışmalı olduğunu belirten sözcü, G20 üyelerinin halihazırda genellikle sözde "zorla çalıştırma" gerekçesiyle 301. Madde kapsamında ek gümrük vergilerine tabi tutulduğunu ve çoğunlukla sözde "kapasite fazlası" konusuyla bağlantılı olarak 301. Madde kapsamında başlatılan soruşturmaların hedefi olduğunu vurguladı.

En çok kayrılan ülke ilkesinin reformuna da değinen sözcü, Çin'in de aralarında bulunduğu çoğu üyenin, söz konusu ilkenin çok taraflı ticaret sisteminin temel taşı olduğunu, küresel ticarette istikrar ve öngörülebilirlik sağladığını ve ilkeye verilebilecek herhangi bir zararın çok taraflı ticaret sisteminin temelini ciddi şekilde zedeleyebileceğini vurguladığını kaydetti.