Çin Ticaret Bakanlığı: Yeni enerji ürünlerinin popülerliği devlet sübvansiyonlarından ziyade şirketlerin çabalarının sonucu - Son Dakika
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Çin Ticaret Bakanlığı: Yeni enerji ürünlerinin popülerliği devlet sübvansiyonlarından ziyade şirketlerin çabalarının sonucu

Çin Ticaret Bakanlığı sözcüsü He Yadong, Çin'in yeni enerji ürünlerinin küresel pazardaki popülerliğinin devlet sübvansiyonlarından ziyade Çinli şirketlerin uzun vadeli çabalarının bir sonucu olduğunu söyledi. He, Perşembe günkü olağan basın toplantısında, Çinli şirketlerin yeni enerji sektöründe 20 yıldan uzun süredir araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) yatırımları yaptığını ve sıkı pazar rekabeti sayesinde benzersiz avantajlar oluşturduğunu kaydetti.

16.05.2024 16:57
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BEİJİNG, 16 Mayıs (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı sözcüsü He Yadong, Çin'in yeni enerji ürünlerinin küresel pazardaki popülerliğinin devlet sübvansiyonlarından ziyade Çinli şirketlerin uzun vadeli çabalarının bir sonucu olduğunu söyledi.

He, Perşembe günkü olağan basın toplantısında, Çinli şirketlerin yeni enerji sektöründe 20 yıldan uzun süredir araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) yatırımları yaptığını ve sıkı pazar rekabeti sayesinde benzersiz avantajlar oluşturduğunu kaydetti.

He, "Çin'in yeni enerji pazarı tam anlamıyla rekabetçi, bu da 'en güçlü olanın hayatta kalması' ve yüksek kaliteli kuruluş ve ürünlerin aralıksız şekilde ortaya çıkmasıyla sonuçlanıyor" dedi.

Endüstriyel sübvansiyon politikalarına da değinen He, bu tür uygulamaların Batı'dan çıktığını ve dünyanın dört bir yanındaki ülkeler tarafından yaygın şekilde benimsendiğini ifade etti.

Çin'in endüstriyel sübvansiyon politikalarının Dünya Ticaret Örgütü kurallarına uygun olduğunu ve adalet, şeffaflık ve ayrımcılık yapmama ilkelerine riayet ettiğini belirten He, Çin'de faaliyet gösteren tüm kuruluşların aynı faydalardan istifade edebileceğini vurguladı.

Öte yandan ABD ve Avrupa'nın son yıllarda sübvansiyonları önemli ölçüde artırdığını ve çok sayıda dışlayıcı ve ayrımcı uygulama başlattığını hatırlatan He, bu adımların ise Çin ürünlerinin ABD ve Avrupa pazarlarına girmesinin önüne engeller çıkardığını belirtti.

Sözcü, "Bunlar tipik korumacı uygulamalar ve Dünya Ticaret Örgütü'nün temel ilkelerini ihlal ediyor" dedi.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin Ticaret Bakanlığı: Yeni enerji ürünlerinin popülerliği devlet sübvansiyonlarından ziyade şirketlerin çabalarının sonucu - Son Dakika

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