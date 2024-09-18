Çin Uçak Gemisi Japonya'nın Bitişik Bölgesini İhlal Etti

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Çin'in Liaoning uçak gemisinin, Japonya'nın güneybatısındaki Okinava bölgesinin uzantısındaki adaların yakınında, "bitişik bölge" olarak tanımlanan sulara girdiği öne sürüldü.

Japonya kamu yayın kurumu NHK'nın haberine göre, Liaoning uçak gemisi, Tayvan'ın doğusundaki Yonaguni ve Iriomote adalarının arasından geçerken Japonya'nın "bitişik bölgesi" olan suları kısa süreyle ihlal etti.

Deniz hukukunda "bitişik bölge", bir ülkenin kıyılarından 24 deniz mili mesafede, 12 mil kara sularını da içine alan, denetim yetkisine sahip olduğu suları tanımlıyor.

Uluslararası hukuka göre başka ülkelerin gemileri ve araçları burada serbest seyredebiliyor fakat bölgeyi kontrolü altında tutan ülkenin kendi kara sularındaki yasa dışı faaliyetleri önlemek üzere gerekli tedbirleri alma yetkisi bulunuyor.

Japonya Savunma Bakanlığı, yaptığı açıklamada Çin uçak gemisinin hareketini izlediklerini ve amacını analiz etmeye çalıştıklarını bildirdi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien, Pekin'deki günlük basın toplantısında konuyla ilgili sorulan soruya "Çin'in ilgili faaliyetleri Çin yasalarına ve uluslararası yasalara uygundur." yanıtını verdi.

Çin'e ait bir uçak gemisi ilk kez Japonya'nın bitiş bölgesi olan sulardan geçiyor. Daha önce Japon Savunma Bakanlığı, Aralık 2022'de Okinava'nın güneyinde seyreden Liaoning uçak gemisine uçak ve helikopterlerin iniş ve kalkış yaptığını bildirmişti.