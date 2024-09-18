Çin Uçak Gemisi Japonya'nın Bitişik Bölgesini İhlal Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çin Uçak Gemisi Japonya'nın Bitişik Bölgesini İhlal Etti

Çin'in Liaoning uçak gemisi, Japonya'nın bitişik bölgesine girdi. Japonya durumu izliyor.

18.09.2024 13:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin'in Liaoning uçak gemisinin, Japonya'nın güneybatısındaki Okinava bölgesinin uzantısındaki adaların yakınında, "bitişik bölge" olarak tanımlanan sulara girdiği öne sürüldü.

Japonya kamu yayın kurumu NHK'nın haberine göre, Liaoning uçak gemisi, Tayvan'ın doğusundaki Yonaguni ve Iriomote adalarının arasından geçerken Japonya'nın "bitişik bölgesi" olan suları kısa süreyle ihlal etti.

Deniz hukukunda "bitişik bölge", bir ülkenin kıyılarından 24 deniz mili mesafede, 12 mil kara sularını da içine alan, denetim yetkisine sahip olduğu suları tanımlıyor.

Uluslararası hukuka göre başka ülkelerin gemileri ve araçları burada serbest seyredebiliyor fakat bölgeyi kontrolü altında tutan ülkenin kendi kara sularındaki yasa dışı faaliyetleri önlemek üzere gerekli tedbirleri alma yetkisi bulunuyor.

Japonya Savunma Bakanlığı, yaptığı açıklamada Çin uçak gemisinin hareketini izlediklerini ve amacını analiz etmeye çalıştıklarını bildirdi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien, Pekin'deki günlük basın toplantısında konuyla ilgili sorulan soruya "Çin'in ilgili faaliyetleri Çin yasalarına ve uluslararası yasalara uygundur." yanıtını verdi.

Çin'e ait bir uçak gemisi ilk kez Japonya'nın bitiş bölgesi olan sulardan geçiyor. Daha önce Japon Savunma Bakanlığı, Aralık 2022'de Okinava'nın güneyinde seyreden Liaoning uçak gemisine uçak ve helikopterlerin iniş ve kalkış yaptığını bildirmişti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Denizcilik, Politika, Japonya, Savunma, Güncel, Hukuk, Dünya, Japon, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin Uçak Gemisi Japonya'nın Bitişik Bölgesini İhlal Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:06 İsrail tek kurşun atmadan Lübnan’ı kan gölüne çevirdi İkinci siber saldırıda bilanço ağırlaşıyor İsrail tek kurşun atmadan Lübnan'ı kan gölüne çevirdi! İkinci siber saldırıda bilanço ağırlaşıyor
21:00 ABD Merkez Bankası’ndan tarihi karar 54 ay sonra faizi indirdi ABD Merkez Bankası'ndan tarihi karar! 54 ay sonra faizi indirdi
20:09 Herkes yapılacak açıklamayı bekliyor İsrail’in ikinci siber saldırısında korkutan ’’Türkiye’’ detayı Herkes yapılacak açıklamayı bekliyor! İsrail'in ikinci siber saldırısında korkutan ''Türkiye'' detayı
20:05 İsrail Savunma Bakanı duyurdu: Savaşta yeni aşama başladı İsrail Savunma Bakanı duyurdu: Savaşta yeni aşama başladı
19:29 Salim Güran’la fotoğrafı ortaya çıkan AK Partili Ensarioğu: Sanki ben öldürmüşüm gibi konuşuluyor Salim Güran'la fotoğrafı ortaya çıkan AK Partili Ensarioğu: Sanki ben öldürmüşüm gibi konuşuluyor
09:52 Bu ne cüret Ünlü sanatçının kızı, polisi tehdit etti: Yerler seni koçum Bu ne cüret! Ünlü sanatçının kızı, polisi tehdit etti: Yerler seni koçum
09:51 Sertab Erener, iptal edilen İzmir konseri için organizasyon şirketini suçladı Sertab Erener, iptal edilen İzmir konseri için organizasyon şirketini suçladı
09:49 Instagram’a yaş sınırı geliyor Instagram'a yaş sınırı geliyor
09:45 Narin cinayetinde kan donduran iddia: Dişleri tek tek çekilmiş olabilir Narin cinayetinde kan donduran iddia: Dişleri tek tek çekilmiş olabilir
09:40 Hindistan’da bir kadın girdiği hastanenin yeni doğan yoğun bakım ünitesinden bebek çaldı Hindistan'da bir kadın girdiği hastanenin yeni doğan yoğun bakım ünitesinden bebek çaldı
09:32 Icardi derbide oynayacak mı Okan Buruk taraftarı yıkan haberi verdi Icardi derbide oynayacak mı? Okan Buruk taraftarı yıkan haberi verdi
09:20 Erdoğan’ın başdanışmanından “Anayasa’nın 4’üncü maddesine karşıyız“ diyen Yapıcıoğlu’na yanıt Erdoğan'ın başdanışmanından "Anayasa'nın 4'üncü maddesine karşıyız" diyen Yapıcıoğlu'na yanıt
09:13 Geceye damga vuran anlar Ancelotti, Halil Umut Meler’in üzerine yürüdü Geceye damga vuran anlar! Ancelotti, Halil Umut Meler'in üzerine yürüdü
08:43 Batshuayi’den Fenerbahçelileri deli edecek derbi sözleri Batshuayi'den Fenerbahçelileri deli edecek derbi sözleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2024 22:01:51. #1.11#
SON DAKİKA: Çin Uçak Gemisi Japonya'nın Bitişik Bölgesini İhlal Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement