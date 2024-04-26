Çin, Üst Düzey Dışa Açılımı Teşvik Etmek İçin Gümrük Vergilerine İlişkin Yasa Kabul Ediyor - Son Dakika
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Çin, Üst Düzey Dışa Açılımı Teşvik Etmek İçin Gümrük Vergilerine İlişkin Yasa Kabul Ediyor

Çinli milletvekilleri, üst düzey dışa açılımı teşvik etmek amacıyla gümrük vergilerine ilişkin bir yasayı kabul etti. Yasa, 1 Aralık 2024'te yürürlüğe girecek ve mevcut tarife sisteminin temel istikrarını koruyacak. Bu yasa, üst düzey dışa açılımın ileri taşınması ve uluslararası nitelikte bir iş ortamının teşvik edilmesi açısından büyük önem taşıyor.

26.04.2024 10:45
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BEİJİNG, 26 Nisan (Xinhua) -- Çinli milletvekilleri, üst düzey dışa açılımı teşvik etmek amacıyla gümrük vergilerine ilişkin bir yasayı kabul etti.

Cuma günü ülkenin ulusal yasama organı Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi'nin oturumunda kabul edilen yasa, 1 Aralık 2024'te yürürlüğe girecek.

Mevcut tarife sisteminin temel istikrarını koruyan yasaya göre genel vergi yükü düzeyi değişmeden kaldı.

Beijing Ulusal Muhasebe Enstitüsü'nden profesör Li Xuhong, üst düzey dışa açılımın ileri taşınması ve piyasa odaklı, hukuka dayalı ve uluslararası nitelikte bir iş ortamının teşvik edilmesi açısından yasanın büyük önem taşıdığını söyledi.

Yasa, Çin'in vergi mevzuatında yeni bir adımı simgeliyor. Çin, mevcut 18 vergi kategorisinden 13'üne ilişkin yasayı yürürlüğe koymuş durumda.

Kaynak: Xinhua

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