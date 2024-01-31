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Çin ve ABD Uyuşturucuyla Mücadele Çalışma Grubu Oluşturdu - Son Dakika
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Çin ve ABD Uyuşturucuyla Mücadele Çalışma Grubu Oluşturdu

Çin ve ABD Uyuşturucuyla Mücadele Çalışma Grubu Oluşturdu

Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Çin Ulusal Narkotik Kontrol Komitesi Direktörü Wang Xiaohong, ABD Başkan Yardımcısı Vekili ve İç Güvenlik Danışman Yardımcısı Jen Daskal başkanlığındaki kurumlar arası ABD heyetiyle bir araya gelerek, iki ülke arasında Uyuşturucuyla Mücadele Çalışma Grubu oluşturulduğunu duyurdu.

31.01.2024 14:16
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BEİJİNG, 31 Ocak 2024 (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Çin Ulusal Narkotik Kontrol Komitesi Direktörü Wang Xiaohong, Çin'in başkenti Beijing'de ABD Başkan Yardımcısı Vekili ve İç Güvenlik Danışman Yardımcısı Jen Daskal başkanlığındaki kurumlar arası ABD heyetiyle bir araya gelerek, iki ülke arasında Uyuşturucuyla Mücadele Çalışma Grubu oluşturulduğunu duyurdu, 30 Ocak 2024. (Fotoğraf: Wang Ye/Xinhua)

Kaynak: Xinhua

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