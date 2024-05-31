Çin ve Arap Birliği Arasındaki Ticaret Güçlenerek Büyüyor

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BEİJİNG, 31 Mayıs (Xinhua) -- Çin ve Arap Birliği arasındaki ticaret, 20 yıl önce Çin-Arap Ülkeleri İşbirliği Forumu'nun kurulmasından bu yana iki tarafın da ekonomik işbirliğini güçlendirmesiyle sağlam bir büyüme kaydetti.

Çin Gümrük Genel İdaresi'nin verilerine göre, Çin ile Arap Birliği üye ülkeleri arasındaki toplam mal ticareti hacmi 2004 yılında 303,81 milyar yuan iken, yüzde 820,9 artarak 2023 yılında 2,8 trilyon yuana (yaklaşık 393,75 milyar ABD doları) yükseldi.

2024'ün ilk dört ayında Çin'in Arap Birliği ile ithalat ve ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,8 artışla 946,17 milyar yuana yükselerek tarihi bir zirveye ulaştı. Söz konusu rakam, Çin'in toplam dış ticaret değerinin yüzde 6,9'una tekabül ediyor.

İdarenin verilerine göre Birleşik Arap Emirlikleri, Irak, Umman, Katar, Mısır ve Suudi Arabistan ticaret değeri açısından Çin'in Arap Birliği'ndeki en büyük altı ticaret ortağı oldu. Bu ülkeler yılın ilk dört ayında toplam Çin-Arap ticaretinin yüzde 84,8'ini oluşturdu.

Çin, tekstil ve hazır giyimin yanı sıra Arap Birliği'nin en büyük otomobil ithalat kaynağı. Bu yılın Ocak-Nisan döneminde Çin'in otomobil ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 66,3, tekstil ve hazır giyim ihracatı ise yüzde 3,2 oranında arttı.

Arap Birliği ise Çin'in en büyük enerji ürünleri ithalat kaynağı oldu. Çin, 2024'ün ilk dört ayında Arap Birliği'nden 397,29 milyar yuan değerinde enerji ürünü ithal etti. Bu rakam, Çin'in söz konusu dönemdeki toplam enerji ürünü ithalatının yüzde 38'ine tekabül ediyor.

Ayrıca, yılın ilk dört ayında Çin'deki özel şirketler ile Arap Birliği arasındaki ticaret bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 16,3 artarak 497,14 milyar yuana ulaştı. Bu rakam, söz konusu dönemde toplam Çin-Arap ticaretinin yüzde 52,5'ini oluştururken, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5,7'lik bir artışa işaret ediyor.

Çin-Arap Ülkeleri İşbirliği Forumu 10. Bakanlar Konferansı Perşembe günü Beijing'de düzenlendi. Çin, konferans kapsamında katılımcı ülkeler ve Arap Birliği Genel Sekreterliği ile bir dizi ikili ve çok taraflı işbirliği anlaşması imzaladı.