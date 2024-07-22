Çin ve ASEAN Ülkeleri Arasında Durian Endüstrisi İttifakı Kuruldu - Son Dakika
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Çin ve ASEAN Ülkeleri Arasında Durian Endüstrisi İttifakı Kuruldu

Çin ve ASEAN Ülkeleri Arasında Durian Endüstrisi İttifakı Kuruldu

Çin Hainan Tarım Bilimleri Akademisi (HNAAS) ile Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) üyesi ülkelerdeki durian endüstrisi dernekleri arasında ittifak kuruldu. İttifak, durian endüstrisinde bilim-teknoloji inovasyonu ve uluslararası işbirliğini teşvik etmeyi amaçlamaktadır. İttifak, durian ekim teknolojisi, çeşit geliştirme teknolojisi, derin işleme teknolojisi ve endüstriyel zincir inovasyonu konularında işbirliğini teşvik etmeyi hedeflemektedir. Bu ittifak sayesinde Çin ve ASEAN ülkeleri, bölgesel endüstriyel avantajlarından yararlanarak ortak araştırma ve inovasyon, üretim ve işleme, personel eğitimi ve tüketici pazarının tanıtımında aktif bir rol oynayabilecektir.

22.07.2024 14:15
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HAİKOU, 22 Temmuz (Xinhua) -- Çin Hainan Tarım Bilimleri Akademisi (HNAAS) ile Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) üyesi ülkelerdeki önemli durian endüstrisi dernekleri arasında ittifak kuruldu. Cumartesi günü kurulan bu ittifak ile Çin, durian endüstrisinde bilim-teknoloji inovasyonu ve uluslararası işbirliğinin teşvik edilmesini hedefliyor.

Çin-ASEAN Durian Bilim ve Teknoloji İnovasyon İttifakı açık, kapsayıcı ve karşılıklı fayda sağlayan bir bilim-teknoloji inovasyon platformu kurmayı ve Çin ile ASEAN arasında durian ekim teknolojisi, çeşit geliştirme teknolojisi, derin işleme teknolojisi ve endüstriyel zincir inovasyonu konularında işbirliğini teşvik etmeyi amaçlıyor.

Akademi yetkililerinden Liu Zuokai, ittifakın Çin ve ASEAN üye ülkelerinin, bölgesel endüstriyel avantajlarından yararlanmalarına ve ortak araştırma ve inovasyon, üretim ve işleme, personel eğitimi ve tüketici pazarının tanıtımında aktif bir rol oynamalarına yardımcı olacağını söyledi.

İttifak, 19-21 Temmuz tarihleri arasında Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinin Sanya kentinde düzenlenen 2024 Çin-ASEAN Durian Endüstrisi Semineri'nde kuruldu.

2019'da Hainan'da durian fidelerinin büyük ölçekli deneme ekimleri gerçekleştirilmişti. 2023'te Sanya'daki durian üretimi yaklaşık 50 tona ulaşarak büyük ölçekte hasat edilen ilk yerli durian partisi elde edildi. Bu yıl Hainan'daki durian ekim alanı yaklaşık 2.667 hektara ulaştı ve üretimin 250 tona ulaşması bekleniyor.

Kaynak: Xinhua

Güneydoğu Asya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin ve ASEAN Ülkeleri Arasında Durian Endüstrisi İttifakı Kuruldu - Son Dakika

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