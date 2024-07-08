Çin ve Belarus Dışişleri Bakanları ikili ilişkileri görüştü - Son Dakika
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Çin ve Belarus Dışişleri Bakanları ikili ilişkileri görüştü

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Belarus Dışişleri Bakanı Maksim Rıjenkov ile bir araya gelerek ikili ilişkileri derinleştirmek istediklerini dile getirdi. Görüşmede, her alanda işbirliğini genişletmek için çalışmalara hazır olduklarını belirten Rıjenkov, ülkelerinin temel çıkarları ve endişeleri konusunda birbirlerini destekleme konusunda mutabık kaldılar. Ayrıca, Vang, Rıjenkov'u Belarus'un Şanghay İşbirliği Örgütüne üyeliği sebebiyle tebrik ederken, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda diyalogun devam etmesi ve gerginliğin artırılmaması gerektiği mesajını iletti.

08.07.2024 20:17
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Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, ülkeyi ziyaret eden Belarus Dışişleri Bakanı Maksim Rıjenkov ile ikili ilişkileri görüştü.

Çin Küresel Televizyon Ağının (CGTN) haberine göre, Vang, başkent Pekin'i ziyareti kapsamında Belaruslu mevkidaşı Rıjenkov ile bir araya geldi.

Görüşmede, Vang, Belarus ile "üst düzey iletişimi, her alanda işbirliğini ve stratejik sinerjiyi" derinleştirmeye istekli olduklarını dile getirirken, Rıjenkov da ülkesinin Pekin yönetimi ile çeşitli alanlarda işbirliği alanlarını genişletmek için çalışmalara hazır olduğunu belirtti.

İkili ve çok taraflı konularda fikir alışverişinde bulunan Vang ve Rıjenkov, ülkelerinin temel çıkarları ve endişeleri konusunda birbirlerini destekleme konusunda mutabık kaldı.

Rıjenkov'u Belarus'un Şanghay İşbirliği Örgütüne (ŞİÖ) üyeliği sebebiyle tebrik eden Vang, Rusya- Ukrayna Savaşı'na ilişkin durumun yatışması için diyalogun devam etmesi ve gerginliğin artırılmaması mesajı verdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çin ve Belarus Dışişleri Bakanları ikili ilişkileri görüştü - Son Dakika

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