Çin ve Belarus Dışişleri Bakanları ikili ilişkileri görüştü

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Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, ülkeyi ziyaret eden Belarus Dışişleri Bakanı Maksim Rıjenkov ile ikili ilişkileri görüştü.

Çin Küresel Televizyon Ağının (CGTN) haberine göre, Vang, başkent Pekin'i ziyareti kapsamında Belaruslu mevkidaşı Rıjenkov ile bir araya geldi.

Görüşmede, Vang, Belarus ile "üst düzey iletişimi, her alanda işbirliğini ve stratejik sinerjiyi" derinleştirmeye istekli olduklarını dile getirirken, Rıjenkov da ülkesinin Pekin yönetimi ile çeşitli alanlarda işbirliği alanlarını genişletmek için çalışmalara hazır olduğunu belirtti.

İkili ve çok taraflı konularda fikir alışverişinde bulunan Vang ve Rıjenkov, ülkelerinin temel çıkarları ve endişeleri konusunda birbirlerini destekleme konusunda mutabık kaldı.

Rıjenkov'u Belarus'un Şanghay İşbirliği Örgütüne (ŞİÖ) üyeliği sebebiyle tebrik eden Vang, Rusya- Ukrayna Savaşı'na ilişkin durumun yatışması için diyalogun devam etmesi ve gerginliğin artırılmaması mesajı verdi.