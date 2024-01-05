Çin ve Fransa, 2024 yılında Kültür ve Turizm Yılı düzenleyecek

BEİJİNG, 5 Ocak (Xinhua) -- 2024 yılında Çin- Fransa Kültür ve Turizm Yılı kapsamında Çin ile Fransa arasında yüzlerce kültürel ve halklar arası etkileşim etkinliği düzenlenecek.

İlgili duyuru, Çin Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Çin'deki Fransız Büyükelçiliği tarafından Perşembe günü düzenlenen ortak bir basın toplantısında yapıldı.

Çin ve Fransa arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 60. yıldönümünü simgeleyen 2024 yılı, Çin-Fransa Kültür ve Turizm Yılı olarak belirlendi.

Bu kapsamda sahne sanatları, görsel sanatlar, kültürel miras ve turizm tanıtımını kapsayan bir dizi etkinlik düzenlenecek. Bunlar arasında bir açılış konseri, bir turizm tanıtım etkinliği, ayrıca Çin'in Yasak Şehri ile Fransa'nın Versay Sarayı'nı içeren bir sergi de yer alıyor.