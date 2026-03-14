Çin ve Hollanda İşbirliğini Güçlendiriyor

14.03.2026 13:15
Wang Yi, Çin ve Hollanda'nın karşılıklı işbirliğini artırma kararlılığını vurguladı.

BEİJİNG, 14 Mart (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, hem Çin'in hem de Hollanda'nın karşılıklı faydaya dayalı işbirliğini açık ve pragmatik bir yaklaşımla geliştirme konusundaki kararlılığının iki tarafın ortak çıkarlarıyla uyumlu olduğunu söyledi.

Wang, bunun aynı zamanda Çin-Avrupa Birliği (AB) ilişkilerinin sağlıklı gelişimine ve küresel sanayi ile tedarik zincirlerinin güvenlik ve istikrarına da katkı sağlayacağını belirtti.

Wang, bu açıklamayı cuma günü Hollanda Dışişleri Bakanı Tom Berendson ile Berendson'un talebi üzerine yaptığı telefon görüşmesinde dile getirdi.

Hollanda'nın yeni Dışişleri Bakanı olarak göreve başlayan Berendson'u kutlayan Wang, Çin ile Hollanda'nın birbirleri için önemli işbirliği ortakları olduğunu ifade etti.

Yeni Hollanda hükümetinin Çin ile ilişkilerine değer verdiği yönündeki olumlu sinyali takdirle karşıladıklarını belirten Wang, Çin'in dış politikasının tutarlılık ve istikrarını koruduğunu vurguladı. Wang ayrıca Çin'in Hollanda ile etkileşim ve iletişimi güçlendirmeye, karşılıklı anlayış ve güveni artırmaya ve kapsamlı işbirliği için açık ve pragmatik ortaklığı derinleştirmeye hazır olduğunu söyledi.

Wang, Hollandalı mevkidaşını kısa süre önce sona eren Çin'in "iki toplantısı"nın sonuçları hakkında bilgilendirerek Çin'in dışa açılımını genişletmeye ve kurumsal açılımını artırmaya bağlı kalacağını, bunun Hollanda dahil olmak üzere dünya ülkelerine daha fazla fırsat sunacağını söyledi.

Çin ile Hollanda arasındaki ekonomik ve ticari işbirliğinin karşılıklı avantajların birbirini tamamlamasına dayandığını ve karşılıklı fayda ile kazan-kazan sonuçlar doğurduğunu belirten Wang, Hollanda'daki yeni hükümetin yeni bir anlayışla görev yapmasını, bağımsız ve özerk bir politika izlemesini ve iki ülke işletmeleri arasındaki normal ekonomik ve ticari ilişkileri desteklemesini temenni etti.

Wang ayrıca Hollanda tarafının AB kurumlarının Çin'i daha nesnel ve rasyonel şekilde anlamasını teşvik etmesini ve Çin ile AB ilişkilerinin ortaklık ve açık işbirliği temelinde sürdürülmesini desteklemesini umduklarını söyledi.

Berendson ise yeni Hollanda hükümetinin Çin'in hızlı kalkınmada elde ettiği başarıları takdir ettiğini ve Çin ile ilişkileri en önemli ikili ilişkilerden biri olarak gördüğünü ifade etti.

Berendson, Çin ile üst düzey temasları sürdürmeye, dışişleri bakanlıkları arasındaki siyasi istişare mekanizması ve karma ekonomi ve ticaret komitesi gibi ikili mekanizmaları kullanmaya, her düzeyde diyalog ve etkileşimi artırmaya ve iklim değişikliği ile su kaynakları yönetimi gibi alanlarda pragmatik işbirliğini derinleştirmeye hazır olduklarını söyledi.

Berendson ayrıca çok taraflılığı birlikte savunmaya ve kapsamlı işbirliği için açık ve pragmatik ikili ortaklığı sürekli olarak yeni seviyelere taşımaya istekli olduklarını ifade etti.

Berendson, Hollanda tarafının AB-Çin ilişkilerinin sağlam ve sürekli gelişimi için yapıcı rol oynamaya da hazır olduğunu ifade etti.

İki taraf ayrıca, Ukrayna krizi de dahil olmak üzere çeşitli konularda görüş alışverişinde bulundu.

Kaynak: Xinhua

