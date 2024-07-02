Çin ve İsviçre, serbest ticaret anlaşmasının güncellenmesi için müzakerelere başlıyor

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BEİJİNG, 2 Temmuz (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı, Çin ve İsviçre'nin Pazartesi günü bir mutabakat zaptı imzalayarak, Çin-İsviçre serbest ticaret anlaşmasının güncellenmesi için müzakereleri en kısa zamanda resmen başlatma kararı aldıklarını duyurdu.

Çin Ticaret Bakanı Wang Wentao, İsviçre Federal Meclis Üyesi ve Federal Ekonomik İşler, Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanı Guy Parmelin ile bir araya gelerek, Çin-İsviçre ekonomik ve ticari ilişkilerinin sağlam gelişimini ele aldı.

Wang, ikili ekonomik işbirliğinin kalitesini artırmak üzere Çin-İsviçre serbest ticaret anlaşmasının güncellenmesi için müzakerelerin hızla başlatılması çağrısında bulundu.

Wang ayrıca İsviçre tarafını, serbest ticaret ilkelerini sürdürmeye, korumacılık ve tek taraflılığa karşı çıkmaya ve Çinli işletmeler için adil ve açık bir yatırım ortamı sunmaya devam etmeye çağırdı.

Çin'in, İsviçre'nin en önemli ticaret ortaklarından biri olduğunu tasdik eden Parmelin ise İsviçre-Çin serbest ticaret anlaşmasının olumlu rolünden övgüyle bahsederek, İsviçre'deki iş çevrelerinin, serbest ticaret anlaşmasının güncellenmesini beklediğini kaydetti.

Açık bir ekonomi olan İsviçre'nin korumacılığa ve ticari işbirliğine yönelik kısıtlamalara sürekli karşı çıktığını belirten Parmelin, İsviçre'nin adil ve ayrımcılıktan uzak bir iş ortamı yaratmak için düzenleyici politikalar ve fikri mülkiyetin korunması konularında Çin ile işbirliğini güçlendirmeye istekli olduğunu ifade etti.

İsviçre İş Federasyonu, Swissmem ve İsviçre Saat Endüstrisi Federasyonu gibi iş derneklerinin yanı sıra Nestle, Novartis ve Glencore gibi şirketlerden yaklaşık 30 temsilci toplantıya iştirak etti.

İsviçre, Çin'in Avrupa'daki altıncı büyük, Çin ise İsviçre'nin Asya'daki en büyük ticaret ortağı. 2023 yılında Çin ile İsviçre arasındaki ticaret hacmi 59,5 milyar ABD dolar olurken, İsviçre'ye yapılan ihracat 5,74 milyar ABD doları, İsviçre'den yapılan ithalat ise 53,76 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti.

Resmi verilere göre, 2024'ün ilk iki ayında iki ülke arasındaki ticaret, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 90,3 artarak 16,76 milyar ABD dolarına ulaştı.