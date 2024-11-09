Çin ve İtalya'dan Kültürel İşbirliği Vurgusu - Son Dakika
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Çin ve İtalya'dan Kültürel İşbirliği Vurgusu

Çin ve İtalya\'dan Kültürel İşbirliği Vurgusu

Xi Jinping ve Sergio Mattarella, iki ülke kültürel işbirliği ve üniversiteler arası diyalog üzerine görüştü.

09.11.2024 19:22
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BEİJİNG, 9 Kasım (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, Beijing'de Çin-İtalya Kültürel İşbirliği Mekanizması Konferansı ve Çin ve İtalyan Üniversite Rektörleri Diyalog toplantısına katılan temsilcilerle bir ortak görüşme gerçekleştirdi.

İki cumhurbaşkanı, cuma günü gerçekleşen görüşmede iki tarafın temsilcilerinden Çin-İtalya kültürel ve üniversiteler arası işbirliğinin durumu hakkındaki değerlendirmelerini dinledi.

Xi, geçmişi bin yıl öncesine dayanan Çin'le İtalya arasındaki dostane etkileşimin, sonsuz sayıda ikili kültürel ve halklar arası etkileşime imkan verdiğini ve farklı medeniyetler arasındaki eşit diyalog ve ortak kalkınmaya iyi bir örnek teşkil ettiğini vurguladı.

Son yıllarda Çin-İtalya Kültürel İşbirliği Mekanizması'nın iki ülkede Kültür ve Turizm Yılı'nın ilan edilmesini sağladığını ve iki ülkenin UNESCO Dünya Mirası Alanları arasındaki eşleşme ilişkileri modeline öncülük ettiğini kaydeden Xi, iki ülkenin üniversitelerinin, yaygın akademisyen ve gençlik değişimleri programları yürüttüğünü ve yükselen alanlarda verimli sonuçları olan ortak araştırmaları genişlettiğini kaydetti.

Mattarella da İtalya-Çin kültürel işbirliği mekanizmasının ve Üniversite Rektörleri Diyaloğu'nun iki halk arasındaki karşılıklı anlayış, dostluk ve işbirliğine yaptığı önemli katkılardan takdirle bahsederek İtalya ve Çin'in muhteşem kültürlere sahip kadim medeniyetler olduğunu söyledi.

Mattarella, iki halkın birbirini takdir edip birbirine saygı duyduğunu ve Marco Polo'nun hikayesinin Doğu ve Batı medeniyetleri arasındaki karşılı öğrenmenin timsali olduğunu belirtti.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Sergio Mattarella, Kültür Sanat, Xi Jinping, Diplomasi, Eğitim, Güncel, İtalya, Son Dakika

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