Çin ve Macaristan Arasında Yeni Bir Hava Kargo Rotası Açıldı

Güncel

WUHAN, 17 Haziran (Xinhua) -- Çin'in orta kesimindeki Hubei eyaletinde bulunan Ezhou ile Macaristan'ın başkenti Budapeşte'yi birbirine bağlayan yeni bir uluslararası hava kargo rotası Pazartesi günü açıldı.

SF Havayolları şirketinden yapılan açıklamaya göre Ezhou-Budapeşte kargo rotası, Çin'in ilk kargo odaklı havalimanı olan Ezhou Huahu Havalimanı'ndan Macaristan'a bağlanan ilk hava kargo rotası olma özelliği taşıyor. Bu aynı zamanda SF Havayolları'nın bu havalimanından Avrupa'ya başlattığı üçüncü rota.

B747-400 tipi kargo uçaklarının çalışacağı rotada her hafta gidiş-dönüş tek uçuş planlanırken, haftada 200 tondan fazla kargonun taşınması öngörülüyor.

Şirkete göre direkt hava rotası ile ağırlıklı olarak paket ekspres ve e-ticaret ürünleri taşınacak. Rota ile ayrıca iki ülke arasındaki hava lojistiği kanalları genişletilecek ve Çin-Avrupa ekonomik etkileşimi artırılacak.

Temmuz 2022'de faaliyete geçen kargo odaklı Ezhou Huahu Havalimanı yoğun kargo trafiğinin yanı sıra sınırlı sayıda yolcuya da hizmet veriyor. Bu havalimanından ilk uluslararası kargo rotasını SF Havayolları Nisan 2023'te başlattı.

Merkezi Shenzhen'de bulunan SF Havayolları, filo büyüklüğü bakımından Çin'in en büyük hava kargo taşıyıcısı. Şirket, Ezhou'dan Avrupa, Kuzey Amerika, Ortadoğu, Güney Asya, Güneydoğu Asya ve Doğu Asya'daki varış noktalarına kargo taşıyor.