Çin ve Macaristan Arasında Yeni Bir Hava Kargo Rotası Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çin ve Macaristan Arasında Yeni Bir Hava Kargo Rotası Açıldı

Çin'in Hubei eyaletinde bulunan Ezhou ile Macaristan'ın başkenti Budapeşte arasında yeni bir uluslararası hava kargo rotası Pazartesi günü açıldı. SF Havayolları'nın başlattığı bu rota, Çin'in ilk kargo odaklı havalimanı olan Ezhou Huahu Havalimanı'ndan Macaristan'a bağlanan ilk hava kargo rotasıdır. Her hafta gidiş-dönüş tek uçuş planlanan rotada haftada 200 tondan fazla kargonun taşınması öngörülmektedir. Bu yeni rota ile iki ülke arasındaki hava lojistiği kanalları genişletilecek ve Çin-Avrupa ekonomik etkileşimi artırılacaktır.

17.06.2024 12:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

WUHAN, 17 Haziran (Xinhua) -- Çin'in orta kesimindeki Hubei eyaletinde bulunan Ezhou ile Macaristan'ın başkenti Budapeşte'yi birbirine bağlayan yeni bir uluslararası hava kargo rotası Pazartesi günü açıldı.

SF Havayolları şirketinden yapılan açıklamaya göre Ezhou-Budapeşte kargo rotası, Çin'in ilk kargo odaklı havalimanı olan Ezhou Huahu Havalimanı'ndan Macaristan'a bağlanan ilk hava kargo rotası olma özelliği taşıyor. Bu aynı zamanda SF Havayolları'nın bu havalimanından Avrupa'ya başlattığı üçüncü rota.

B747-400 tipi kargo uçaklarının çalışacağı rotada her hafta gidiş-dönüş tek uçuş planlanırken, haftada 200 tondan fazla kargonun taşınması öngörülüyor.

Şirkete göre direkt hava rotası ile ağırlıklı olarak paket ekspres ve e-ticaret ürünleri taşınacak. Rota ile ayrıca iki ülke arasındaki hava lojistiği kanalları genişletilecek ve Çin-Avrupa ekonomik etkileşimi artırılacak.

Temmuz 2022'de faaliyete geçen kargo odaklı Ezhou Huahu Havalimanı yoğun kargo trafiğinin yanı sıra sınırlı sayıda yolcuya da hizmet veriyor. Bu havalimanından ilk uluslararası kargo rotasını SF Havayolları Nisan 2023'te başlattı.

Merkezi Shenzhen'de bulunan SF Havayolları, filo büyüklüğü bakımından Çin'in en büyük hava kargo taşıyıcısı. Şirket, Ezhou'dan Avrupa, Kuzey Amerika, Ortadoğu, Güney Asya, Güneydoğu Asya ve Doğu Asya'daki varış noktalarına kargo taşıyor.

Kaynak: Xinhua

Macaristan, Budapeşte, Hubei, Ulaşım, Havacılık, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin ve Macaristan Arasında Yeni Bir Hava Kargo Rotası Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:31 Bayram ziyaretinde CHP’den AK Parti’ye “asgari ücret“ çağrısı: Umarız müjdeyi verirsiniz Bayram ziyaretinde CHP'den AK Parti'ye "asgari ücret" çağrısı: Umarız müjdeyi verirsiniz
11:22 İsrail Başbakanı Netanyahu savaş kabinesini feshetti İsrail Başbakanı Netanyahu savaş kabinesini feshetti
10:50 CHP’yi karıştıracak iddia: Kılıçdaroğlu’na “Özel’in yerine İmamoğlu’nu getirelim“ teklifi yaptılar CHP'yi karıştıracak iddia: Kılıçdaroğlu'na "Özel'in yerine İmamoğlu'nu getirelim" teklifi yaptılar
09:59 Eşi ve 3 yaşındaki oğlunu silahla vurarak öldüren polis aynı tabancayla intihar etti Eşi ve 3 yaşındaki oğlunu silahla vurarak öldüren polis aynı tabancayla intihar etti
08:45 Oktay Kaynarca’dan dikkat çeken çıkış: Ben Türkiyeliyim Oktay Kaynarca'dan dikkat çeken çıkış: Ben Türkiyeliyim
11:38 Mehmet Ali Erbil, yeni yarışmasında Vatan Şaşmaz’ı anarken duygusal anlar yaşadı Mehmet Ali Erbil, yeni yarışmasında Vatan Şaşmaz'ı anarken duygusal anlar yaşadı
11:27 Bayramda İstanbul’da ulaşım krizi: Vatandaşlar yolculuk paylaşımına yöneldi Bayramda İstanbul'da ulaşım krizi: Vatandaşlar yolculuk paylaşımına yöneldi
11:05 MHP’li isim uyardı, AK Partili Yıldız masadaki çikolatanın tadına bakmak zorunda kaldı MHP'li isim uyardı, AK Partili Yıldız masadaki çikolatanın tadına bakmak zorunda kaldı
10:59 Döviz kurları haftaya düşüşle başladı Döviz kurları haftaya düşüşle başladı
10:35 Kriz onları da vurdu Kay Süt iflas etti, fabrika icradan satışa çıkarılıyor Kriz onları da vurdu! Kay Süt iflas etti, fabrika icradan satışa çıkarılıyor
10:34 Siyasi partilerde bayramlaşma ziyareti CHP’li ismin sözleri soğuk rüzgarlar estirdi Siyasi partilerde bayramlaşma ziyareti! CHP'li ismin sözleri soğuk rüzgarlar estirdi
10:28 TESK Genel Başkanı Palandöken: Sanayici kalifiyeli eleman, esnaf ve sanatkar ise çırak yok diyor TESK Genel Başkanı Palandöken: Sanayici kalifiyeli eleman, esnaf ve sanatkar ise çırak yok diyor
10:04 Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir gizlice evlendi mi Jet yalanlama geldi Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir gizlice evlendi mi? Jet yalanlama geldi
09:39 Türkiye’de mayıs ayında 110 bin 588 konut satıldı Türkiye'de mayıs ayında 110 bin 588 konut satıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2024 12:47:57. #1.12#
SON DAKİKA: Çin ve Macaristan Arasında Yeni Bir Hava Kargo Rotası Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement