Çin ve Mısır'dan 300'e yakın şirket ve kurum, Kahire'deki yatırım forumunda buluştuGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mısır'ın başkenti Kahire'de pazartesi günü 2. Çin-Mısır Yatırım Forumu yapıldı. Forumda iki ülkeden yaklaşık 300 şirket ve kurum, yatırımların genişletilmesi ve ekonomik işbirliğinin güçlendirilmesi hedefiyle bir araya geldi.
KAHİRE, 17 Kasım (Xinhua) -- 2. Çin- Mısır Yatırım Forumu pazartesi günü Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlendi.
Mısır'daki Çin Büyükelçiliği, Mısır Yatırım ve Dış Ticaret Bakanlığı, Yatırım ve Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü ile Mısır İşadamları Derneği tarafından ortaklaşa düzenlenen etkinlik, iki ülke arasındaki yatırımları genişletmek ve ekonomik işbirliğini güçlendirmek üzere her iki ülkeden yaklaşık 300 şirket ve kurumu bir araya getirdi.
Kaynak: Xinhua
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