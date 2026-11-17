KAHİRE, 17 Kasım (Xinhua) -- 2. Çin- Mısır Yatırım Forumu pazartesi günü Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlendi.

Mısır'daki Çin Büyükelçiliği, Mısır Yatırım ve Dış Ticaret Bakanlığı, Yatırım ve Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü ile Mısır İşadamları Derneği tarafından ortaklaşa düzenlenen etkinlik, iki ülke arasındaki yatırımları genişletmek ve ekonomik işbirliğini güçlendirmek üzere her iki ülkeden yaklaşık 300 şirket ve kurumu bir araya getirdi.