Çin ve Rusya Antlaşmayı Uzattı
Çin ve Rusya Antlaşmayı Uzattı

20.05.2026 10:58
Çin ve Rusya, İyi Komşuluk Antlaşması'nın süresini uzatma konusunda mutabık kaldı.

BEİJİNG, 20 Mayıs (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin-Rusya İyi Komşuluk ve Dostane İşbirliği Antlaşması'nın süresinin uzatılması konusunda mutabık kaldı.

Xi, resmi ziyaret amacıyla Çin'de bulunan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile çarşamba günü Çin'in başkenti Beijing'de bir araya geldi.

Çin ve Rusya'nın, 25 yıl önce imzaladıkları antlaşmayla, uzun vadeli iyi komşuluk, dostluk ve kapsamlı stratejik koordinasyonun kurumsal temelini yasal olarak attığını belirten Xi, ikili ilişkilerin o günden bu yana büyük gelişme kaydettiğini söyledi.

Günümüzde uluslararası konjonktürde önemli değişimler yaşandığına ve dünyanın güçlünün zayıfı ezdiği orman kanunlarına geri dönme riskiyle karşı karşıya olduğuna dikkat çeken Xi, böyle bir ortamda Çin-Rusya İyi Komşuluk ve Dostane İşbirliği Antlaşması'nın ileri görüşlü, bilimsel ve güncelliğini koruyan niteliğinin bir kez daha açıkça görüldüğünü vurguladı.

Antlaşmanın uzatılmasını desteklediklerini kaydeden Xi, birlikte antlaşmanın ruhuna uygun hareket etmek ve Çin ile Rusya arasındaki karşılıklı stratejik koordinasyonu kararlılıkla ileri taşımak üzere Rusya ile çalışacaklarını ifade etti.

Kaynak: Xinhua

