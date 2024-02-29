Çin ve Rusya arasında yeni yolcu hava rotası açıldı - Son Dakika
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Çin ve Rusya arasında yeni yolcu hava rotası açıldı

Çin'in kuzeydoğusundaki Shenyang kenti ile Rusya'nın başkenti Moskova arasında direkt yolcu hava rotası, China Eastern Havayolları'na ait MU841 sefer sayılı uçağın havalanmasıyla resmen açıldı. Bu yeni rota, Çin'in kuzeydoğusu ile Moskova'yı doğrudan birbirine bağlayan ilk düzenli uluslararası yolcu rotası olma özelliğini taşıyor. Uçuşlar her Çarşamba günü düzenlenecek ve Airbus A330 tipi uçaklarla gerçekleştirilecek. Bu yeni rota, ticari etkileşim, kültürel iletişim ve aile ziyareti gibi faaliyetleri kolaylaştırmak açısından önemli bir rol oynaması bekleniyor.

29.02.2024 13:04  Güncelleme: 13:05
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SHENYANG, 29 Şubat (Xinhua) -- China Eastern Havayolları'na ait MU841 sefer sayılı uçağın Çarşamba günü öğle saatlerinde havalanmasıyla, Çin'in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletinde bulunan Shenyang kenti ile Rusya'nın başkenti Moskova arasında direkt yolcu hava rotası resmen açılmış oldu.

Yeni rota, Çin'in kuzeydoğusu ile Moskova'yı doğrudan birbirine bağlayan ilk düzenli uluslararası yolcu rotası olma özelliğini taşıyor. Rotadaki MU841 sefer sayılı gidiş uçuşu Shenyang'dan Moskova'ya doğru, MU842 sefer sayılı dönüş uçuşu ise Moskova'dan Shenyang'a doğru gerçekleştirilecek. Yerel saatle her Çarşamba günü düzenlenen uçuşlarda Airbus A330 tipi uçaklar hizmet verecek.

Shenyang Taoxian Uluslararası Havalimanı hava taşımacılığı işleri departmanı müdürü Wei Dabo'ya göre, iki nokta arasında ticari etkileşim, kültürel iletişim ve aile ziyareti gibi faaliyetleri kolaylaştırmak açısından bu rotanın önemli bir rol oynaması bekleniyor.

Kaynak: Xinhua

Moskova, Rusya, Ulaşım, Havacılık, Turizm, Güncel, Son Dakika

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