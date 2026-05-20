Çin ve Rusya'dan Stratejik İşbirliği Vurgusu

20.05.2026 09:47
Xi Jinping, Çin ve Rusya'nın daha kaliteli işbirliğine ihtiyaç duyduğunu belirtti.

BEİJİNG, 20 Mayıs (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin ve Rusya'nın kalkınma ve yeniden canlanmasını, iki ülke arasında daha da yüksek kaliteli bir kapsamlı stratejik koordinasyon yoluyla ileriye taşıma çağrısında bulundu.

Xi, resmi ziyaret amacıyla Çin'de bulunan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile çarşamba günü Çin'in başkenti Beijing'deki Büyük Halk Salonu'nda bir araya geldi.

Uluslararası durumun değişken ve çalkantılı olduğunu belirten Xi, "Tek taraflılık ve hegemonyacılık yeniden yükselişe geçerken, barış, kalkınma ve işbirliği, halkın arzusu ve günümüzün baskın eğilimi olmayı sürdürüyor" dedi.

Xi, "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri ve dünyadaki önemli iki ülke olarak Çin ve Rusya, stratejik ve uzun vadeli bir bakış açısı benimsemeli, kalkınma ve yeniden canlanmalarını daha da yüksek kaliteli bir kapsamlı stratejik koordinasyon ile ileriye taşımalı ve küresel yönetişim sisteminin daha adil ve makul hale gelmesi için çalışmalıdır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Xinhua

Diplomasi, Politika, Güvenlik, Ekonomi, Güncel, Dünya, Son Dakika

