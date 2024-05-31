Çin ve Rusya, Dünya Güvenliği ve İstikrarına Katkıda Bulunmak İçin Birlikte Çalışacak

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BEİJİNG, 31 Mayıs (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çin ve Rusya halklarına daha fazla fayda sağlamak ve üst düzey stratejik koordinasyon yoluyla dünya güvenliği ve istikrarına daha fazla katkıda bulunmak için Rusya ile birlikte çalışacaklarını belirtti.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi olan Wang, söz konusu açıklamayı, Perşembe günü video aracılığıyla katıldığı iki ülkeden akademisyenlerin yer aldığı üst düzey bir düşünce kuruluşu forumunda yaptı.

Çin-Rusya ilişkilerinin, 75 yıl önce diplomatik ilişkilerin kurulmasından bu yana inişli çıkışlı dönemlerden geçerek daha olgun ve kararlı hale geldiğini belirten Wang, bu iki ülke arasındaki ilişkilerin uluslararası ilişkiler ve komşu büyük ülkeler arasındaki ilişkiler için de model oluşturduğunu söyledi.

Dünyanın çalkantılı ve yüzyıldır görülmemiş değişimlerin hızla gerçekleştiği bir dönemden geçtiğini belirten Wang, artık büyük güçlerin sorumluluk almasının zamanının geldiğini, bu çerçevede Çin-Rusya işbirliğinin daha da değerli hale geldiğini ifade etti.

Wang, Rusya ile ilişkilerde Çin'in asli niyetlerine bağlı kalacağını, geçmişteki başarılarının üzerine yenilerini inşa edeceğini ve Rusya ile birlikte ilerleyeceğini söyledi. Bakan, iki ülkeden de birbirlerine destek vererek ortak kalkınma ve yeniden canlanma hedefleri doğrultusunda ilerlemelerini, dışa açılma ve işbirliği politikalarıyla karşılıklı fayda sağlamalarını, etkileşim ve karşılıklı öğrenme yoluyla kamu desteğini güçlendirmelerini, küresel yönetişime kararlılıkla öncülük etmelerini ve uluslararası meselelere adilane yaklaşmalarını istedi.

Forum ilk kez Çin Sosyal Bilimler Akademisi ve Rusya Uluslararası İlişkiler Konseyi öncülüğünde 2018 yılında toplandı. Bu yılki etkinlik, değişen uluslararası düzende Çin ve Rusya, Kuşak ve Yol İnisiyatifi ile Avrasya Ekonomik Birliği arasındaki ilişkiler, ikili bağlanabilirlik ile bilimsel ve teknolojik inovasyon işbirliği gibi konulara odaklanıyor.