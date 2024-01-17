 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Çin, yabancı yatırım ve dış ticaret için vergi politikasını güncelledi - Son Dakika
Üye Girişi

Çin, yabancı yatırım ve dış ticaret için vergi politikasını güncelledi

Çin, yabancı yatırım ve dış ticaretin gelişimi için elverişli bir vergi ortamı yaratmak amacıyla yabancı yatırım ve dış ticaretin istikrara kavuşturulmasına yönelik vergi politikasını güncelledi. Güncellenmiş yönerge, yabancı yatırım ve dış ticaret olmak üzere iki ana alanı kapsayan 51 maddeden oluşuyor. Bu maddelerin 19'u, dış ticareti istikrara kavuşturmaya yönelik adımları içeriyor. İdare, diğer 32 maddenin ise yabancı yatırımı istikrara kavuşturmayı hedefleyen teşvik politikalarından oluştuğunu belirtti.

Çin, yabancı yatırım ve dış ticaret için vergi politikasını güncelledi
17.01.2024 - 16:36,  Güncelleme: 16:41
Abone Ol

BEİJİNG, 17 Ocak (Xinhua) -- Çin, yabancı yatırım ve dış ticaretin gelişimi için elverişli bir vergi ortamı yaratmak amacıyla yabancı yatırım ve dış ticaretin istikrara kavuşturulmasına yönelik vergi politikasını güncelledi.

Devlet Vergi İdaresi'nden Salı günü yapılan açıklamaya göre güncellenmiş yönerge, yabancı yatırım ve dış ticaret olmak üzere iki ana alanı kapsayan 51 maddeden oluşuyor.

Bu maddelerin 19'u, dış ticareti istikrara kavuşturmaya yönelik adımları içeriyor. Bu adımlar arasında mal ve hizmet ihracatına yönelik politikalar, sınır ötesi vergilendirilebilir faaliyetlere ilişkin katma değer vergisi politikaları, ihracat vergi iadeleri ve muafiyetleri kolaylaştıracak politikalar gibi unsurlar yer alıyor.

İdare, diğer 32 maddenin ise yabancı yatırımı istikrara kavuşturmayı hedefleyen teşvik politikalarından oluştuğunu belirtti.

Kaynak: Xinhua
YORUMLAR

Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin, yabancı yatırım ve dış ticaret için vergi politikasını güncelledi - Son Dakika


17:52
AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ oldu AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ oldu
17:50
Gaziantep FK, Bodrum FK'yı mağlup ederek tur atladı Gaziantep FK, Bodrum FK'yı mağlup ederek tur atladı
17:21
Ertelenen Süper Kupa finali nerede oynanacak? Ali Koç, Murat Kurum'a yer işaret etti Ertelenen Süper Kupa finali nerede oynanacak? Ali Koç, Murat Kurum'a yer işaret etti
17:12
AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok oldu AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok oldu
17:12
AK Parti'nin İstanbul ilçe adayları da netleşti! Tüm gözler bu 5 ilçenin üzerinde AK Parti'nin İstanbul ilçe adayları da netleşti! Tüm gözler bu 5 ilçenin üzerinde
16:30
'Bayan Bacak' lakaplı Yeşilçam sanatçısı Serpil Örümcer, faturalarını ödeyebilmek için eski fotoğraflarını satıyor "Bayan Bacak" lakaplı Yeşilçam sanatçısı Serpil Örümcer, faturalarını ödeyebilmek için eski fotoğraflarını satıyor
16:29
AK Parti'nin birçok ilde adayları kulislere sızdı! Ankara'da Turgut Altınok aday AK Parti'nin birçok ilde adayları kulislere sızdı! Ankara'da Turgut Altınok aday
16:09
İlkay Gündoğan'ın maç biter bitmez soluğu yanında aldığı Arda Güler'e dedikleri ortaya çıktı İlkay Gündoğan'ın maç biter bitmez soluğu yanında aldığı Arda Güler'e dedikleri ortaya çıktı

Son Dakika
17:50 Gaziantep FK, Bodrum FK'yı mağlup ederek tur atladı
17:21 Ertelenen Süper Kupa finali nerede oynanacak? Ali Koç, Murat Kurum'a yer işaret etti
17:12 AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok oldu
17:12 AK Parti'nin İstanbul ilçe adayları da netleşti! Tüm gözler bu 5 ilçenin üzerinde
16:30 "Bayan Bacak" lakaplı Yeşilçam sanatçısı Serpil Örümcer, faturalarını ödeyebilmek için eski fotoğraflarını satıyor
16:29 AK Parti'nin birçok ilde adayları kulislere sızdı! Ankara'da Turgut Altınok aday
16:09 İlkay Gündoğan'ın maç biter bitmez soluğu yanında aldığı Arda Güler'e dedikleri ortaya çıktı
16:02 Oyuncu Vural Çelik, 1 ay içinde 2. kez influenza oldu
15:55 Şadi Yazıcı'dan Tuzla Belediyesi çalışanlarını mest eden zam
15:50 "Ayhan Bora Kaplan" suç örgütüne yönelik davada istenen cezalar belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2024 18:03:16. #1.11#
SON DAKİKA: Çin, yabancı yatırım ve dış ticaret için vergi politikasını güncelledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement