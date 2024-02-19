Çin Yeni Yılı, Guizhou eyaletinde renkli etkinliklerle kutlandı - Son Dakika
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Çin Yeni Yılı, Guizhou eyaletinde renkli etkinliklerle kutlandı

Çin Yeni Yılı, Guizhou eyaletinde renkli etkinliklerle kutlandı

Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinin Longli ilçesinde Çin Yeni Yılı, birbirinden renkli etkinliklerle kutlandı. Longli ilçesinde düzenlenen etkinliklerde geleneksel danslar, ateş gösterileri ve havai fişek gösterileri yer aldı.

19.02.2024 16:21  Güncelleme: 16:22
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LONGLİ, 19 Şubat (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinin Longli ilçesinde Çin Yeni Yılı birbirinden renkli etkinliklerle kutlandı.

Kaynak: Xinhua

Guizhou, Kültür, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin Yeni Yılı, Guizhou eyaletinde renkli etkinliklerle kutlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin Yeni Yılı, Guizhou eyaletinde renkli etkinliklerle kutlandı - Son Dakika
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