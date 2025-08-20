Çin Zafer Günü Töreni Hazırlıklarını Başlattı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Çin Zafer Günü Töreni Hazırlıklarını Başlattı

20.08.2025 15:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin, 3 Eylül'de Tian'anmen Meydanı'nda Zafer Günü geçit töreni ile barışı ve adaleti vurgulayacak.

BEİJİNG, 20 Ağustos (Xinhua) -- Çin'de 3 Eylül'de başkent Beijing'deki Tian'anmen Meydanı'nda düzenlenecek olan Zafer Günü geçit töreni, ülkenin barışı desteklediğini ve uluslararası eşitlik ve adaleti kararlılıkla savunacağını göstermeyi amaçlıyor.

Çin Merkez Askeri Komisyonu Genelkurmay Başkanlığı Kıdemli Subayı Wu Zeke, çarşamba günü düzenlenen basın toplantısında, Çin Halkının Japon Saldırganlığına Karşı Direniş Savaşı ve faşizme karşı dünya savaşında kazanılan zaferin 80. yıldönümü kutlamaları çerçevesinde düzenlenmesi planlanan geçit töreninin, Çin'in ve ülkenin silahlı kuvvetlerinin, Çin Komünist Partisi liderliğinde güçlendiğini ve Direniş Savaşı'nın müthiş ruhunun hala devam ettiğini ortaya koyacağını belirtti.

Wu, 80 yıl önce kazanılan zaferin aslında adaletin kötülüğe, ışığın karanlığa ve ilerlemenin gericiliğe karşı zaferi olduğunu da geçit töreninin tüm dünyaya göstereceğini ifade etti.

Çin'in faşist saldırganlığa karşı ilk savaşan ve en uzun süre direnen ülke olduğunu hatırlatan Wu, Çin halkının muazzam fedakarlıklarının, faşizme karşı dünya savaşındaki ana savaş alanlarından olan Doğu Cephesi'ni ayakta tuttuğunu kaydetti.

Wu, Japon kuvvetlerinin büyük bir kısmını etkisiz hale getirip onlarla savaşan ve bu savaşta 1,5 milyondan fazla düşman askerini yok eden Çin'in, faşizme karşı dünya savaşında kazanılan zafere büyük katkı sağladığını vurguladı.

Wu, 2. Dünya Savaşı'na ilişkin doğru tarihsel görüşü el üstünde tutup savunmak, savaş sonrası uluslararası düzeni kararlılıkla korumak, uluslararası eşitlik ve adaleti sıkı şekilde savunmak, her türlü hegemonyacılık ve güç politikasına kararlılıkla karşı çıkmak ve insanlık için ortak geleceğe sahip bir topluluk inşasını ortaklaşa teşvik etmek üzere barışsever ülkeler ve dünya halklarıyla birlikte çalışacaklarını söyledi.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Japon, Eylül, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin Zafer Günü Töreni Hazırlıklarını Başlattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Burası Hindistan değil Türkiye Mide bulandıran görüntüler Burası Hindistan değil Türkiye! Mide bulandıran görüntüler
Transferi duyurdular Yolun açık olsun Talisca Transferi duyurdular! Yolun açık olsun Talisca
Sahte ilana kanan yeni evli çift, bir tıkla tüm birikimini kaybetti Sahte ilana kanan yeni evli çift, bir tıkla tüm birikimini kaybetti
Güle güle Ahmed Kutucu Süper Lig ekibine hayırlı olsun Güle güle Ahmed Kutucu! Süper Lig ekibine hayırlı olsun
İnşaat işçisinin ekonomi yorumu olay oldu: Türkiye’de açım diyen yalan söylüyor İnşaat işçisinin ekonomi yorumu olay oldu: Türkiye'de açım diyen yalan söylüyor
Şaman ayini için evinde keçi ve horoz kesti Şaman ayini için evinde keçi ve horoz kesti
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’tan “Beyaz Toros“ açıklaması TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan "Beyaz Toros" açıklaması
Nijerya’da camiye silahlı saldırı: 13 ölü Nijerya'da camiye silahlı saldırı: 13 ölü
Oktay Saral, isim vermeden Cem Duman’a yüklendi: Bu dava sizin şahsi hesaplarınıza sığmaz Oktay Saral, isim vermeden Cem Duman'a yüklendi: Bu dava sizin şahsi hesaplarınıza sığmaz
Bakan Fidan’dan Ukrayna için diplomasi trafiği: Türkiye barış için desteğe hazır Bakan Fidan'dan Ukrayna için diplomasi trafiği: Türkiye barış için desteğe hazır
Beşiktaş maçındaki yanlış karar, Halil Umut Meler’in başını yaktı Beşiktaş maçındaki yanlış karar, Halil Umut Meler'in başını yaktı

12:17
Türkiye’nin vergi rekortmeni Selçuk Bayraktar oldu
Türkiye'nin vergi rekortmeni Selçuk Bayraktar oldu
14:41
İçişleri Bakanlığı: Suriye’ye sadece pasaportla giriş yapabilecek
İçişleri Bakanlığı: Suriye'ye sadece pasaportla giriş yapabilecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2025 15:14:21. #7.11#
SON DAKİKA: Çin Zafer Günü Töreni Hazırlıklarını Başlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.