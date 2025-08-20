Çin Zafer Günü Töreni Hazırlıklarını Başlattı

BEİJİNG, 20 Ağustos (Xinhua) -- Çin'de 3 Eylül'de başkent Beijing'deki Tian'anmen Meydanı'nda düzenlenecek olan Zafer Günü geçit töreni, ülkenin barışı desteklediğini ve uluslararası eşitlik ve adaleti kararlılıkla savunacağını göstermeyi amaçlıyor.

Çin Merkez Askeri Komisyonu Genelkurmay Başkanlığı Kıdemli Subayı Wu Zeke, çarşamba günü düzenlenen basın toplantısında, Çin Halkının Japon Saldırganlığına Karşı Direniş Savaşı ve faşizme karşı dünya savaşında kazanılan zaferin 80. yıldönümü kutlamaları çerçevesinde düzenlenmesi planlanan geçit töreninin, Çin'in ve ülkenin silahlı kuvvetlerinin, Çin Komünist Partisi liderliğinde güçlendiğini ve Direniş Savaşı'nın müthiş ruhunun hala devam ettiğini ortaya koyacağını belirtti.

Wu, 80 yıl önce kazanılan zaferin aslında adaletin kötülüğe, ışığın karanlığa ve ilerlemenin gericiliğe karşı zaferi olduğunu da geçit töreninin tüm dünyaya göstereceğini ifade etti.

Çin'in faşist saldırganlığa karşı ilk savaşan ve en uzun süre direnen ülke olduğunu hatırlatan Wu, Çin halkının muazzam fedakarlıklarının, faşizme karşı dünya savaşındaki ana savaş alanlarından olan Doğu Cephesi'ni ayakta tuttuğunu kaydetti.

Wu, Japon kuvvetlerinin büyük bir kısmını etkisiz hale getirip onlarla savaşan ve bu savaşta 1,5 milyondan fazla düşman askerini yok eden Çin'in, faşizme karşı dünya savaşında kazanılan zafere büyük katkı sağladığını vurguladı.

Wu, 2. Dünya Savaşı'na ilişkin doğru tarihsel görüşü el üstünde tutup savunmak, savaş sonrası uluslararası düzeni kararlılıkla korumak, uluslararası eşitlik ve adaleti sıkı şekilde savunmak, her türlü hegemonyacılık ve güç politikasına kararlılıkla karşı çıkmak ve insanlık için ortak geleceğe sahip bir topluluk inşasını ortaklaşa teşvik etmek üzere barışsever ülkeler ve dünya halklarıyla birlikte çalışacaklarını söyledi.