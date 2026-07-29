Çınarcık'ta alabora yelkenli kurtarıldı
Yalova'nın Çınarcık ilçesi açıklarında alabora olan yelkenli teknedeki kişi, kurtarıldı.
Yalova'nın Çınarcık ilçesi açıklarında alabora olan yelkenli teknede bulunan kişi, sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Çınarcık açıklarında bir yelkenli teknenin batmak üzere olduğu ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı TCSG-17 botu sevk edildi.
Ekipler, Çınarcık Taş Liman açıklarında alabora olan yelkenli tekneye tutunarak bekleyen B.H.Ü'yü (70) tespit etti.
Kurtarılan B.H.Ü, Yalova Setur Marina'ya ulaştırıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Çınarcık'ta alabora yelkenli kurtarıldı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?