
Cinayet Zanlıları İki Kadını Öldürdü

12.02.2026 19:37
Ümraniye'de Özbek kadınları öldürüp cesetlerini parçalayan iki zanlının durumu tespit edildi.

Ümraniye'de Özbekistan uyruklu Durdona Khakımova'yı öldürerek cesedini parçalayıp Şişli'de çöp konteynerlerine attığı gerekçesiyle tutuklanan 2 zanlının, cinayeti işledikleri evde bir kadını daha öldürdükleri ortaya çıktı.

İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na 6 Şubat'ta S.E. (32) isimli kadının yakınları tarafından kayıp başvurusu yapılması üzerine çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalarda, S.E.'nin 28 Aralık 2025'te ülkeye giriş yaptığı, Ümraniye'deki bir adreste kaldığı, ailesinin ise 23 Ocak'tan itibaren kendisinden haber alamadığı belirlendi.

Ekipler, S.E.'nin son görüldüğü adresin, Özbekistan uyruklu Durdona Khakımova'nın (36) 24 Ocak'ta öldürüldüğü adresle aynı olduğunu tespit etti.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kamera görüntüleri üzerinden S.E.'nin 23 Ocak'ta söz konusu adrese giriş yaptığını, bir süre sonra maktul Khakımova cinayetinin failleri D.A.U.T. (31) ve G.A.K.'nin (29) de binaya girdiklerini belirledi.

S.E'nin, maktul Khakımova ile şüpheliler D.A.U.T. ve G.A.K'nin bir ay boyunca aynı ikamette kaldığı, S.E. ile G.A.K'nin sevgili oldukları tespit edildi.

Ekipler, 24 Ocak'ta şüpheli D.A.U.T. ve G.A.K'nin evden defalarca ellerinde siyah çöp torbalarıyla çıktıklarını, son dönüşlerinde de beyaz renkli valizle geldiklerini tespit etti.

Şüphelilerin bir süre sonra aynı valizle yeniden ikametten ayrıldıkları, taksiyle Fatih'e giderek valizdeki ceset parçalarını çöp konteynerine bırakıp yaya olarak Yenikapı Marmaray İstasyonu'ndan ayrıldıkları belirlendi.

İfadesi tekrar alınan cezaevindeki şüpheliler D.A.U.T. ve G.A.K, 23 Ocak'ta aynı ikamet içerisinde kesici aletle S.E.'yi de öldürüp cesedinin parçalarını farklı noktaya attıklarını itiraf etti.

Cinayetin aydınlatılması üzerine Cumhuriyet savcısı talimatıyla D.A.U.T. ve G.A.K. cezaevinden çıkarılıp "kasten öldürme" suçundan tekrar gözaltına alınarak emniyete getirildi.

Zanlıların yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Öte yandan şüphelilerin evden çöp torbasıyla çıkması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Ne olmuştu?

Şişli Duatepe Mahallesi Kuyulubağ Sokak'ta kağıt toplayan kişinin çöp konteynerinde başı olmayan ceset olduğunu görmesiyle olay yerine gelen polislerin incelemesi sonrası bir kadına ait olan ceset, Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu morguna götürülmüştü.

Cesedin Özbekistan uyruklu Durdona Khakımova'ya ait olduğu belirlenmişti.

Polis ekipleri, 8 saatlik güvenlik kamerası görüntülerini inceledikten sonra Özbekistan uyruklu şüpheliler D.A.U.T. ve G.A.K'nin Gürcistan'a kaçmaya çalıştıkları sırada İstanbul Havalimanı'nda yakalamıştı. Çalışmaların devamında da şüpheli E.K. gözaltına alınmıştı.

Ekipler, Durdona Khakımova'nın Ümraniye'de bir evde öldürüldüğünü, cesedinin parçalara ayrıldığını belirlemişti.

Özbekistan uyruklu 2 şüphelinin Ümraniye'den Şişli'ye kadar taksiyle geldiğini belirleyen polis ekipleri cesedin parçalarını koydukları valizleri güzergah üzerindeki çöp konteynerlerine attıklarını, daha sonra da Fatih'te kiraladıkları şoförlü araçla havalimanına gittiklerini tespit etmişti.

Özbekistan uyruklu şüpheliler D.A.U.T. ve G.A.K. tutuklanırken, şüpheli E.K. adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA

