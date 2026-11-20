Cincinnati Hayvanat Bahçesi'nde şapka yutan su aygırı Fiona müdahalelere rağmen öldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cincinnati Hayvanat Bahçesi'nde yaşayan su aygırı Fiona, geçen hafta şapka yutmasının ardından tedavi altına alındı ancak müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayvanat bahçesi, prematüre doğan ve sosyal medyada ilgi gören Fiona'nın hayatını kaybettiğini açıkladı.
ABD'nin Ohio eyaletindeki Cincinnati Hayvanat Bahçesi'nde yaşayan ve bir şapkayı yutmasının ardından tedavi altına alınan meşhur su aygırı Fiona, hayatını kaybetti.
Cincinnati Hayvanat Bahçesinden yapılan açıklamada, Fiona'nın yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadığı ve hayatını kaybettiği belirtildi.
Fiona'nın geçen hafta yaşam alanına düşen bir şapkayı yutmasının ardından tedavi altına alındığı ancak yaşamına devam edemediği ifade edildi.
Prematüre olarak dünyaya gelen Fiona, sosyal medyada ilgi odağı olmuştu.
Kaynak: AA
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