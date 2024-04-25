Çine Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak Semt Pazarını Ziyaret Etti

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(AYDIN) - Çine Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak, semt pazarını ziyaret ederek, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Başkan Kıvrak, mesaisine semt pazarını ziyaret ederek başladı. Ziyaretinde Kıvrak, pazarın genel işleyişi ile esnaf ve vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik bilgi aldı.

Kıvrak, "Halkımızın nabzını tutarak onların yaşam kalitesini artırmak en büyük önceliklerimizden birisi. Vatandaşlarımızla her zaman iç içe olmaya, doğrudan iletişim kurarak ihtiyaçlarına kulak vermeye devam edeceğiz. Söz verdiğimiz gibi şeffaf ve katılımcı yönetim anlayışımızı sürdüreceğiz" dedi.