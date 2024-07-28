Çinli otomobil firması Chery, Kenya'da elektrikli araç üretecek bir montaj tesisi kuracak

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NAİROBİ, 28 Temmuz (Xinhua) -- Çinli otomobil firması Chery, Doğu Afrika ülkesi Kenya'da elektrikli araç (EV) üretecek bir montaj tesisi kurmak üzere yerli firma Afrigreen Otomotiv ile Cumartesi günü ortaklık anlaşması imzaladı.

Etkinliğe Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinden üst düzey bir heyetin yanı sıra Kenya hükümetinden üst düzey yetkililer katıldı.

Kenya Yatırım, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı Baş Sekreteri Ebu Bekir Hasan Ebu Bekir, bu işbirliğinin elektrikli araçları daha uygun fiyatlı ve erişilebilir hale getirerek ülkedeki elektrikli araç alımını artırmasının beklendiğini belirtti.

Hasan, "Montaj tesisi, trafikteki yaklaşık 1,7 milyon araca karşılık şu anda yaklaşık 4.000 e-aracımız olduğu için ulaşım sektörünün daha çevreci olmasına yardımcı olacak" dedi.

Yetkili, 20 milyon ABD doları tutarındaki yatırımın ülkede yaklaşık 3.000 doğrudan ve dolaylı istihdam yaratmasının beklendiğini ifade etti.

Chery Uluslararası Orta Afrika Bölgesi Direktörü Hai Wei, Kenya'nın, nitelikli işgücü ile Afrika'da ekonomik bir merkez olması nedeniyle montaj tesisinin kurulacağı yer olarak seçildiğini söyledi.

Afrigreen Otomotiv'in Geleceğin Mobilitesi Küresel Başkanı Nishant Mishra, montaj tesisinin gelecek ay içinde faaliyete geçeceğini ve yılda 5000 ila 6000 elektrikli araç üretme kapasitesine sahip olacağını belirtti.