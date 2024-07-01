Çinli Özel Roket Şirketinin Roketi Kontrolden Çıkarak Yere Çakıldı

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Çinli özel roket üreticisi Space Pioneer şirketinin geliştirdiği "Tienlong-3" roketi, ateşleme testi sırasında kontrolden çıkıp havalanarak yerleşim yeri yakınında yere çakıldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, roket, Hınan eyaletinin Gongyi şehrindeki tesislerde yapılan ateşleme testi sırasında kontrolsüz şekilde havalandı. Kerosen ve sıvı oksijen yakıtlı roket, şehrin yakınındaki tepeye çakılarak şiddetli patlamaya yol açtı.

Roketin alevler için gökyüzünde yükseldiği ve ardından kalın siyah bir duman çıkararak patladığı görüntüler sosyal medyada yayıldı. Kazada can kaybı yaşanmadı. Roketin yerleşim yeri yakınında kontrolden çıkması endişeye sebep oldu.

"Yapısal sorun"

Çinli sosyal medya kullanıcıları, şirketi gereken tedbirleri almamakla suçladı. Şirket ise test öncesinde çevre bölgelere uyarıların yapıldığını ve riskli bölgenin tahliye edildiğini bildirdi.

Şirketin açıklamasında roketin "test platformu ile roket gövdesi arasındaki bağlantıdaki yapısal sorun nedeniyle" kontrolden çıktığı ileri sürüldü. "Kaza" ifadesinin kullanılmaması dikkati çekti.

"Space Pioneer" adıyla bilinen Beijing Tianbing Technology şirketi, adı "gök ejderhası" anlamına gelen "Tienlong" roketleri ile "gök ateşi" anlamına gelen "Tienhuo" roket motorlarını geliştiriyor.

Yeniden kullanılabilir özellikte olması planlanan "Tienlong-3" roketinin, 9 motorla üretilen 820 tonluk itiş gücü sayesinde 17 tona kadar yükü Alçak Yer Yörüngesi'ne taşıması hedefleniyor.