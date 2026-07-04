Çinli Sağlık Ekibi Kongo'ya Gitti

KİNŞASA, 4 Temmuz (Xinhua) -- Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin başkenti Kinşasa'da karşılanan Çinli sağlık ekibi, 3 Temmuz 2026.
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki Ebola salgınıyla mücadele ve kontrol çalışmalarına destek vermekle görevlendirilen ikinci Çinli sağlık ekibi, uluslararası işbirliğini sürdürmek üzere cuma günü ülkenin başkenti Kinşasa'ya ulaştı. Ekipte salgınla mücadele uzmanları yer alıyor. (Fotoğraf: Xinhua)
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