Çinli Turistlerin Türkiye'ye İlgisi Artıyor - Son Dakika
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Çinli Turistlerin Türkiye'ye İlgisi Artıyor

Çinli Turistlerin Türkiye\'ye İlgisi Artıyor

Kapadokya, Pamukkale ve Doğu Karadeniz gibi yerler, Çinli turistlerin ilgisini çekiyor.

30.12.2024 16:48
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İSTANBUL, 30 Aralık (Xinhua) -- Kapadokya, Pamukkale ve Efes gibi ünlü turizm bölgelerinin yanı sıra Karadeniz sahili gibi daha az bilinen hazineleri görmek için de her yıl daha fazla Çinli turist Türkiye'ye geliyor.

Ligarba Turizm ve Seyahat Acentesi Genel Müdürü İrfan Karslı, yeni turizm adreslerinin tanıtılması amacıyla Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın ve bölgesel seyahat acentelerinin öncülüğünde çalışmaların yürütüldüğünü söyledi.

Bu tanıtım çalışmalarının çoğu, özellikle zengin mutfağı, Roma kalıntıları ve doğal güzelliğiyle bilinen Doğu Karadeniz bölgesine odaklanıyor.

Karslı, "Çinli seyahat acenteleri için Trabzon başta olmak üzere belli noktalara yönelik tanıtım gezileri ve turları düzenlemek de planlar arasında bulunuyor" dedi.

Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin de bu ayın başlarında düzenlenen bir etkinlikte Gaziantep'in UNESCO tarafından tescilli gastronomisini tanıtmıştı.

Türkiye'nin ilk çevrimiçi seyahat acentesi olan Hotelz'in CEO'su ve kurucusu Bertan Öner, Çin'de Z kuşağının yükselmesiyle seyahatsever yeni bir kitle ortaya çıktığını belirtti.

Öner, Xinhua'ya verdiği demeçte, "Sosyal medyada gördükleri yeni yerleri ilk elden deneyimlemek istiyorlar" dedi.

2024'ün ilk 11 ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 70,88 artışla 381.200 Çinli turist Türkiye'yi ziyaret etti.

Kaynak: Xinhua

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