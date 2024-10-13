Cizre'de Çocuklar için Şiddet Sempozyumu - Son Dakika
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Cizre'de Çocuklar için Şiddet Sempozyumu

Cizre\'de Çocuklar için Şiddet Sempozyumu

Cizre'de düzenlenen sempozyumda çocukların şiddetten korunması ve hakları ele alındı.

13.10.2024 16:17
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Şırnak'ın Cizre ilçesinde İlçe Sağlık Müdürlüğünce, "Çocuklarımızı şiddetten nasıl koruyacağız?" konulu sempozyum düzenlendi.

Kaymakamlık konferans salonunda "Dünya Kız Çocukları Günü" kapsamında düzenlenen sempozyumun moderatörlüğünü İlçe Sağlık Müdürlüğü Eğitim Birimi Sorumlusu Rozelin Akengin yaptı.

Başkanlığını Uzman Doktor Ecenur Yağcı'nın yaptığı sempozyumda İlçe Sağlık Müdürü Dr. Ömer Ezin de günün anlam ve önemine ilişkin konuştu.

İki oturum halinde gerçekleştirilen sempozyumda, İlçe Sağlık Müdürlüğü Çocuk, Ergen, Kadın ve Üreme Sağlığı (ÇEKÜS) Biriminden Uzman Dr. Yağcı ile hemşireler Hasret Isırgan ve Hanife Ay, "Çocukların yaşama ve sağlık hakkı", "Çocuk yaşta evliliklerin zararları", Cizre Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Ercan Kırbıyık ise "Çocukların eğitim hakkı" ve "Kız çocuklarının eğitime devamlılığının önemi", Cizre Adalet Komisyonu Başkanı Veli Gürsoy, "Çocuk ihmali ve istismarı nedir?", "Hukuki başvuru yolları nelerdir?", Cizre Devlet Hastanesinde Uzman Dr. Büşra Ece Yavuz ise "Çocuklarda her yaş grubuna özel istismar önlemleri" konularında katılımcılara bilgi verdi.

Sempozyuma ilişkin değerlendirme yapan Uzman Dr. Ecenur Yağcı, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü kapsamında düzenledikleri sempozyumda farklı kurumların ilgili uzmanlarınca bilgi ve deneyimlerin katılımcılara aktarıldığını söyledi.

Yağcı, ilçede ilk defa gerçekleştirilen bu sempozyumda vatandaşlarla, ebeveynlerle ve öğretmenlerle bir araya geldik. Umarım Türkiye'de kız çocuklarının ayrımcılığa uğraması, kız çocukları ve tüm çocuklara yönelik şiddet son bulur. Hepimiz de bunun için çalışacağız." dedi.

Sempozyum ile amaçlarının kız çocukları başta olmak üzere tüm çocukların şiddetten korunmasına dikkati çekerek, çocukların en temel hakları olan "yaşama ve sağlık haklarını" toplumumuza hatırlatmak istediklerini dile getiren Yağcı, sempozyumun devamında farklı etkinlikler düzenleyerek insanları bilgilendirmeyi sürdüreceklerini, farkındalık yaratarak çocuklara daha fazla sevgi ve değerin verilmesine aracı olmaya çalışacaklarını kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Cizre'de Çocuklar için Şiddet Sempozyumu - Son Dakika

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