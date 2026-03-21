Cizre'de Heyelan: Evde Hasar Oluştu
Cizre'de Heyelan: Evde Hasar Oluştu

21.03.2026 20:39
Cizre'de sağanak sonrası heyelan oluştu, bir evde hasar meydana geldi, aile tahliye edildi.

ŞIRNAK'ın Cizre ilçesinde etkili olan sağanak sonrası meydana gelen heyelanda bir evde hasar oluştu.

İlçede etkili olan sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Cumhuriyet Mahallesi 1394'üncü Sokak'ta meydana gelen heyelanda, yamaçtan kopan kaya parçaları ve toprak kütlesi bir evin yan tarafına düştü. Evin bir bölümünde hasar oluştu.

Aynı bölgede daha önce de heyelan yaşanması nedeniyle evde bulunan 5 kişilik ailenin tahliye edildiği öğrenildi. Bu nedenle olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Heyelan sonrası ekipler bölgede inceleme ve çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güncel, Çevre, Son Dakika

