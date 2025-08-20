ŞIRNAK'ın Cizre ilçesinde, yangın ihbarına giden itfaiye aracı devrildi. Kazada 5 itfaiye eri yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Cizre ilçesine bağlı Direksikli köyü mevkiinde meydana geldi. Yangın ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye aracı, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Yan yatan araçtaki 5 itfaiye eri yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Cizre'de İtfaiye Aracı Devrildi, 5 Yaralı - Son Dakika
