Clacton'da Farage'ın İstifasıyla Seçim - Son Dakika
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Clacton'da Farage'ın İstifasıyla Seçim

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Nigel Farage'ın istifası sonrası Clacton'da 34 adayla yapılan ara seçim için oy verme başladı.

İngiltere'nin Clacton bölgesinde aşırı sağcı Reform UK Partisi lideri Nigel Farage'ın istifası üzerine boşalan milletvekilliği koltuğu için halk sandıklara gitti.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, Farage'ın aldığı bağışları bildirmediğinin ortaya çıkmasının ardından milletvekilliğinden istifa etmesi üzerine boşalan koltuk için oy verme işlemi 07.00'de başladı.

79 binden fazla kayıtlı seçmenin bulunduğu Clacton'da oy verme işlemi 22.00'ye kadar sürecek.

Aşırı sağcı Reform UK Partisi liderinin tekrar aday olduğu seçimin sonuçlarının yarın açıklanması bekleniyor.

Seçim İngiltere tarihine girdi

Clacton'da 34 adayın yarıştığı seçim, İngiltere tarihinde hem toplam aday sayısı hem de bağımsız aday sayısının (20) en fazla olduğu seçim olarak kayda geçti.

Ayrıca aday sayısının fazlalığı nedeniyle oy pusulası da neredeyse 1 metre uzunluğa ulaşırken bu, İngiltere seçim tarihinde en uzun oy pusulası olarak kaydedildi.

Dolandırıcılıktan hapis yatan iş insanından yardım almıştı

İş insanı George Cottrell, Farage'ın danışmanıyken 2017'de ABD'de "kara para aklama" ve "dolandırıcılık" suçlamasıyla yargılanmış, dolandırıcılık suçundan 8 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Sunday Times gazetesinin haberinde, Cottrell'in 2024 seçimleri öncesinde Farage'ın özel güvenlik masrafını karşıladığı, sosyal medya ekibinin maaşlarını ödediği, Buckingham Sarayı yakınlarındaki evini Farage'ın kullanımına sunduğu ve bazı seyahatlerini karşıladığı ortaya çıkmıştı.

Farage, haberi inkar etmeyip "kişisel yardım" olarak nitelediği bu destekleri milletvekili olmadan önce aldığını açıklamıştı.

Bunun üzerine Farage 7 Temmuz'da Clacton milletvekilliğinden istifa ettiğini, kendisinden boşalan koltuk için yapılacak ara seçimde yeniden aday olarak yarışacağını açıklamıştı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Clacton'da Farage'ın İstifasıyla Seçim - Son Dakika

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