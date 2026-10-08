CNN, Rubio'nun Atina'daki Akropolis konuşmasını 2028 adaylığına işaret olarak yorumladı - Son Dakika
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CNN, Rubio'nun Atina'daki Akropolis konuşmasını 2028 adaylığına işaret olarak yorumladı

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ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Atina'daki Akropolis Tepesi'nde ABD-Yunanistan Stratejik Diyaloğu kapsamında konuşma yaptı. CNN, konuşmanın 2028 başkanlık yarışına ilişkin Rubio'nun adaylık spekülasyonlarını yeniden alevlendirebileceğini iddia etti.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Yunanistan'ın başkenti Atina'daki tarihi Akropolis Tepesi'ni arkaplan olarak kullandığı konuşmasının ülkede "Rubio'nun başkan adaylığı hakkındaki spekülasyonları alevlendirebileceğini" iddia edildi.

Rubio, ABD-Yunanistan Stratejik Diyaloğunun 6'ncı turu kapsamında geldiği Yunanistan'ın başkenti Atina'daki tarihi Akropolis Tepesi'nde bir konuşma yaptı.

Rubio'nun gün batımının kızıllığının vurduğu tepeyi kendisine arkaplan olarak kullanması dikkatlerden kaçmadı.

ABD'nin önemli basın kuruluşlarından CNN, "Marco Rubio, MAGA (Trump'ın Make America Great Again sloganı) sonrası bir dış politika taslağı çizmek için etkileyici bir arka plan kullanıyor" başlığını attı.

Haberde, ABD'de 3 Kasım'da yapılacak ara seçimlerin ardından 2028 başkanlık yarışının "tüm hızıyla" başlayacağına dikkat çekilerek, "Dışişleri bakanının Yunanistan'da yaptığı konuşma, başkanlık adaylığı konusundaki spekülasyonları kesinlikle yeniden alevlendirecektir." yorumuna yer verildi.

Ayrıca Rubio'nun 2028'de aday olmaması durumunda bile 2032'de aday olabileceğine işaret edilerek, "Rubio, çarşamba günü dünyaya (Beyaz Saray konusunda) hırsının hiç azalmadığını gösterdi." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA
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