Çocuğa Yönelik Şiddetle Mücadele Vurgusu

Üye Girişi
Son Dakika Logo

22.04.2026 21:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakan Göktaş, çocukları koruma politikalarını ele aldı ve mücadelede kararlılık vurguladı.

(ANKARA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, BM ve UNICEF yetkilileriyle yapılan görüşmede çocukları merkeze alan politikalar ile erken tespit ve hızlı müdahale sistemlerinin ele alındığını belirterek, çocuğa yönelik şiddete karşı mücadelenin tavizsiz sürdürüleceğini vurguladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Çocuklara Karşı Şiddet Özel Temsilcisi Dr. Najat Maalla M'jid ve UNICEF Avrupa ve Orta Asya Bölge Direktörü Regina de Dominicis ile bir araya geldiklerini açıkladı. Göktaş, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Çocukları merkeze alan küresel politikalarımızı, sosyal risk haritalarımızı, erken tespit ve hızlı müdahale sistemlerimizi çok boyutlu bakış açısıyla değerlendirdik. Görüşmemizin ardından, ülkemizdeki ilgili kamu kurumlarının katılımıyla Çocukları Şiddetten Koruma Kurumlar Arası Toplantımızı gerçekleştirdik. Türkiye olarak, çocuklarımızın güvenliğini, refahını ve mutluluğunu her şeyin üzerinde tutarak güçlü bir iradeyi ortaya koyuyoruz. Bu anlayışımızı kararlılıkla korumaya ve çocuğa yönelik şiddete karşı durmaya tavizsiz şekilde devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2026 22:11:59. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.